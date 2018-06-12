أفكار جديدة لأناقتك من وحي شوارع لندن

بدأت أول عروض ربيع وصيف 2019 مع انطلاق أسبوع لندن للموضة الخاص بالأزياء الرجالية، الذي امتدّ بين 9 و11 من الشهر الجاري، وسجّل مشاركة مجموعة من أشهر الأسماء العالمية في مجال تصميم الأزياء الرجالية.

وعلى هامش هذا الأسبوع، كان من الطبيعي أن تتحوّل شوارع لندن إلى منصّات عروض من نوع آخر رصدنا خلالها خطوط "أناقة الشارع" أو ما يُعرف بال Street Style التي ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

- تشكّل شوارع لندن خلال الفعاليات الخاصة بأسبوع الموضة مصدراً لأفكار جديدة في مجال الأناقة ترضي كل الأذواق، الكلاسيكيّة منها و"الكاجوال"، وحتى المبتكرة.

- لم تغب البدلة المؤلفة من 4 ألوان عن ساحة الموضة، ولكنها اكتست بخلطات لونيّة جديدة، فإذا كنتم من هواتها يمكنكم تنسيق سروال باللون الرمادي، مع سترة باللون البرغندي، وقميص باللون الأزرق، وربطة عنق باللون الكحلي.

- استبدلوا السترة الكلاسيكيّة التي ترتدونها مع البدلة بأخرى مستوحاة من تصميم ثياب النوم، ولا تنسوا اعتماد ربطة عنق بلون مشرق يضفي لمسة من الحيويّة على الإطلالة.

- نسّقوا البدلة "الكاجوال" مع "تي شيرت" قطنيّة بيضاء وحذاء رياضي باللون الأبيض أيضاً.

- لإطلالة صيفيّة مريحة ومشرقة، اختاروا سروالا وقميصا من الدنيم باللون الأزرق الفاتح ترتدون تحتها "تي شيرت" قطنيّة ذات ألوان مبتكرة.

- جرّبوا البدلة البيضاء العاجيّة اللون، وأضيفوا عليها لمسة عصريّة من خلال تنسيقها مع قميص باللون الأزرق الفاتح وحذاء بنيّ.

- يبقى الأسود والأبيض أفضل ثنائي يمكنكم اعتماده لإطلالة شبابيّة "كاجوال" تجمع بين الألوان الكلاسيكيّة واللمسات المبتكرة من حيث اختيار الخامات والأكسسوارات.

- اجعلوا من القميص الأبيض الواسع وذات الكمّين القصيرين قطعة أساسيّة في خزانتكم، خاصةً أنه يسهل تنسيقها مع ألوان مختلفة من السراويل .

- لا تخافوا من الجمع بين عدة طبعات في الإطلالة الواحدة، كأن تعتمدوا قميصاً مخططاً مع سروال مطبّع بالمربعات. ولكن اعلموا أن نجاح هذه الإطلالة يرتبط بشكل أساسي بحسن اختيار الطبعات والألوان التي يمكن تنسيقها مع بعضها البعض.