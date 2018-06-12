لمعان المعدن يغزو أزيائك لإطلالة مشرقة في العيد

تشكّل الألوان المعدنيّة واحدة من أبرز صيحات موضة هذا الموسم، فقد تبنّاها #المصممون العالميون بكثافة لإضافة لمسات من البريق والإشراق إلى مجموعاتهم من الأزياء الصيفيّة. فلا تترددوا في اعتمادها لإطلالاتكنّ في العيد خاصةً أنها تناسب كافة ألوان البشرات.

تدرجات الذهب، والفضة، والبرونز، والنحاس تعكس الفخامة من جهة والصلابة من جهة أخرى، وهي قيم تبحث عنها المرأة العصريّة في حياتها وفي إطلالاتها. ولكنّ تنسيق هذه #الألوان يتطلّب دقّة بالغة وذوقاً رفيعاً بهدف تحقيق الأناقة وعدم الوقوع في فخّ البهرجة والمغالاة. تعرّفوا فيما يلي على 10 أفكار لارتداء الأزياء المعدنيّة تمّ اختيارها من أبرز مجموعات هذا #الصيف، واستوحوا منها أفكاراً لأناقتكنّ في العيد.

- اعتمدت دار Balmain طبعة الخطوط لتنسيق التدرّجات المعدنيّة الفضية والذهبيّة في "توب" تمّ ارتدائها مع تنورة بيضاء بسيطة لتحقيق توازن في الإطلالة.

- نسّقت دار Alberta Ferretti التدرّجات المعدنيّة فيما بينها دون تكلّف أو مبالغة، كما في هذه #الإطلالة التي تألّفت من ثوب قصير باللون البرونزي تمّ ارتدائه تحت معطف صيفيّ تميّز بلونه الفضيّ المشرق.

- جرّبت دار Rochas الجمع بين التدرجات المعدنيّة وطبعة الأزهار للحصول على إطلالة رومنسيّة ذات طابع "فينتاج" تذكّر بأناقة خمسينيّات القرن الماضي.

- اختارت دار Dior أن تقدّم الإطلالة المعدنيّة الأحاديّة اللون، وقد اعتمدت اللون الذهبي الهادىء واللمّاع لإضفاء الإشراق على سراويل وسترات تمّ تنسيقها مع أكسسوارات باللون الذهبي نفسه.

- إعتمدت دار Erdem على لمسات الفضّي لتزيين الأثواب البيضاء الطويلة التي أضفت عليها الكشاكش مزيداً من الحيوية.

- نسّقت دار Bottega Veneta بريق الفضّي مع نعومة الألوان الباستيليّة، واعتمدت على المرايا الصغيرة لتضيف مزيداً من البريق على الأزياء، والحقائب، والأحذية، وحتى الأوشحة التي تناسقت معها.

- اختارت دار Dolce&Gabbana الخيوط الذهبيّة لتضيف بريقاً على أناقة الدانتيل الأبيض، أما النتيجة فإطلالات مترفة تليق بأرقى المناسبات.

- حرصت دار Gucci على الجمع بين الألوان المعدنيّة واللمسات البرّاقة لتزيين أثواب طويلة لافتة بإشراقها وأناقتها.

- لإطلالة عصريّة، جمعت دار Coach بين الجلد الصيفي ذات الألوان المعدنيّة وحبيبات الستراس التي حدّدت تفاصيل الزيّ وأضافت عليه مزيداً من البريق.

- السروال المعدنيّ شكّل خيار دار Louis Vuitton التي نسّقته مع قميص أسود بسيط لتسلّط الضوء على بريقه.