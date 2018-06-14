اختاري الألوان الهادئة لإطلالاتكِ في العيد

تضفي الألوان الهادئة لمسات من الحيوية والإشراق على إطلالتكِ، وهذا ما تحتاجينه بشكل أساسي في استقبال العيد. فالتدرجات الهادئة تليق بكافة ألوان البشرات، كما أنها مثالية لفصل الصيف حيث ننصحكِ بالابتعاد قدر المستطاع عن الألوان الداكنة التي تحبس حرارة الطقس وتجعلكِ تشعرين بالحرّ. تعرّفي فيما يلي على نصائح الخبراء لارتداء الألوان الهادئة هذا الموسم، واستوحي من مجموعات رحلات 2019 أفكاراً لأناقتكِ في العيد.

- تندرج ضمن تسمية "الألوان الهادئة" جميع التدرجات الباستيليّة بالإضافة إلى تدرجات الأبيض، والبيج، والرمادي الفاتح. وهي ألوان منعشة تضفي لمسات شبابيّة على كامل إطلالتكِ كما أنها ألوان رومانسيّة بامتياز تسلّط الضوء على الطابع الأنثويّ الرقيق الذي تضفيه على الإطلالة.

- تتناسب الألوان الهادئة مع المناسبات النهارية، فهي تزداد إشراقاً في ضوء النهار وتُعتبر مثالية للأجواء الصيفيّة التي نبحث فيها عن أزياء تتميّز بخاماتها المنسدلة الناعمة التي ترافقنا في حركتنا بشكل مريح.

- لإطلالة رومانسيّة عصريّة، اختاري الأثواب الصيفيّة ذات الألوان الهادئة التي تزيّنها نقشة الأزهار على طريقة Temperley London وErdem.

- يشكّل الأزرق الفاتح لوناً منعشاً وهادئاً على السواء. وهو يناسب صاحبات البشرة الحنطيّة والداكنة. اعتمديه لكامل إطلالتكِ على طريقة Versace ونسّقيه مع أكسسوارات ذهبية بالإضافة إلى حقيبة وحذاء باللون الأبيض.

- اعتمدي التنانير الطويلة المكسّرة على أن تكون بألوان هادئة وبخامات انسيابيّة، ويتمّ تنسيقها مع "توب" باللون نفسه على طريقة J Mendel.

- جرّبي ارتداء "تونيك" طويلة فوق سروال قصير على طريقة Chanel، على أن تختاري إطلالتكِ بألوان صيفيّة هادئة وتنسقينها مع أكسسوارات بيضاء.

- يشكّل اللون البيج الهادىء ضمانة لأناقتكِ في كافة المناسبات، اعتمديه وأضيفي عليه لمسات مبتكرة على طريقة دار Chloe للحصول على لمسات من التجدد والتميّز.

- الأزياء المطبّعة باللوغوهات تصبح أكثر بساطة عند تنفيذها بالألوان الهادئة على طريقة دار Fendi، على أن يتمّ تنسيقها مع أحذية وحقائب مبتكرة لكسر أيّ رتابة ممكن أن تطرأ على الإطلالة.

- جرّبي القصّات غير المتناسقة التي تبرز بشكل مثالي على الأزياء ذات الألوان الهادئة على طريقة Oscar de La Renta وJason Wu Grey.