هكذا يواكب عالم الموضة أجواء المونديال

المعروف عن شركة Nike المتخصصة في الأزياء الرياضية أنها تهتم بأناقة الرياضيين المشاركين في فعاليات كأس العالم لكرة القدم منذ سنوات طويلة. وهي تعمل هذا العام أيضاً على إصدار مجموعات خاصة بهذه المناسبة بالتعاون مع أسماء بارزة في عالم الأزياء، منها المصمم كيم جونز، الذي سبق أن شغل منصب المدير الإبداعي للأزياء الرجالية في دار Louis Vuitton ويشغل حالياً المنصب نفسه في دار Dior.

كما تعاونت Nike مع المصمم فيرجيل أبلو، مؤسس علامة Off White، والذي يشغل حالياً منصب المدير الإبداعي للأزياء الرجالية في دار Louis Vuitton. وقد صمم جونز، بالتعاون مع Nike، مجموعة Football Reimagined، فيما صمّم أبلو مجموعة Football Mon Amour. والمجموعتان أصبحتا متوفرتان في الأسواق وتتضمنان أحذية وأكسسوارات من وحي رياضة كرة القدم.

أما علامة Adidas الألمانية، التي سبق لها أن صممت عدة مرات أزياء الرياضيين المشاركين في كأس العالم، فقد تعاونت هذه المرة مع المصممة الروسية غوشا روبشينسكي لتصميم 3 قطع هي سروال، وحذاء رياضي، وكرة قدم من وحي كل مدينة من المدن الروسية التي ستستقبل المباريات. كما تفتح Adidas المجال عبر موقعها الإلكتروني لشراء أحذيتها الرياضية مزينة بعلم الدولة التي تشجعونها في مباريات كأس العالم.

أكثر المشاركين في المونديال أناقةً

الاهتمام بالإطلالات لم يقتصر على مصممي الأزياء الرياضية فقط، فقد حرصت الفرق المشاركة في مباريات كأس العالم 2018 على أن تنشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انطلاقها من بلدانها ووصولها إلى روسيا، حيث ستقام المباريات. وقد لفتتنا الأناقة البالغة التي تميز بها الفريق النيجيري، والذي اختار أزياءً بيضاء تزينت برسومات خضراء من وحي أجواء مباريات كرة القدم تم تنسيقها مع أحذية وقبعات باللون نفسه. وقد شبّه المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي أفراد الفريق في لباسهم هذا بعارضي الأزياء. وقد اهتمت علامة Nike بتصميم الأزياء التي سيرتديها الفريق النيجيري خلال المباريات والتي تلونت بالأبيض، والأخضر، والأسود.