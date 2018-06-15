هؤلاء هم أكثر لاعبي كرة القدم أناقة

استطاعت أسماء مثل كريستيانو رونالدو، ماركو رويوس، سيرجيو راموس، نيمار، ليونيل ميسي أن تثبت براعتها في مجال كرة القدم.

ولكن هل تعلمون أيضاً أن هؤلاء اللاعبين بارعون أيضاً في مجال الاهتمام بإطلالاتهم ويتمتعون بذوق رفيع جداً في مجال #الموضة. تعرّفوا على أكثر أبطال لعبة كرة القدم أناقةً فيما يلي:

- كريستيانو رونالدو:

يتميّز اللاعب البرتغالي #كريستيانو_رونالدو بمهارة عالية في مجال لعبة كرة القدم، وهو إضافة إلى وسامته يتمتّع بحسّ عالٍ في مجال #الأناقة يزيد من عدد متابعيه على موقع #إنستغرام الذين يبلغون 129 مليوناً. كل ذلك يجعله حريصاً على اختيار إطلالاته بدقّة في الأزياء الرياضية والبدلات الرسمية على السواء.

- ماركو رويوس:

استطاع هذا اللاعب الألماني أن يكشف عن مهارة كبيرة في صفوف فريقه "بروسيا دورتموند" وخلال مشاركته في اللعب مع المنتخب الألماني الوطني. وهو معروف بإطلالاته التي تتميّز بطابع "الكاجوال-شيك" والتي تختلط فيها الأناقة الكلاسيكيّة مع القطع ذات الطابع الرياضي.

- سيرجيو راموس:

يتميّز هذا المدافع الإسباني الشهير بحسّ عالٍ في مجال الأناقة كما يبدو جليّاً في صوره التي ينشرها على موقع انستغرام، حيث يمتلك أكثر من 24 مليون متابع. وهو من هواة الظهور بالبدلة الرسمية في أكثر من مناسبة.

- بول بوغبا:

عندما نتكلّم عن الفرنسي بول بوغبا، لاعب الوسط في فريق "مانشستر يونايتد" الإنجليزي نتذكّر دائماً تسريحاته المبتكرة وأسلوبه في الأناقة الذي لفت اهتمام متابعيه وحتى شركات تصميم #الأزياء الرياضية ومنها Adidas.

- نيمار:

يُعرف اللاعب البرازيلي نيمار بأسلوب "أناقة الشارع" Street Style الذي يعتمده وبأكسسواره المفضّل الذي يتخذ شكل "باندانا" أو وشاحا مطبّعا بالزخرفات. أما في المناسبات الرسميّة فيفضّل نيمار البدلات المبتكرة وربطات العنق التي تتخذ شكل فراشة.

- ليونيل ميسي:

يُعتبر اللاعب الأرجنتيني الذي يلعب في صفوف فريق برشلونة أسطورة في عالم رياضة كرة القدم، أما في مجال الإطلالة فهو يتميّز بذوق بسيط لا يخلو من الأناقة عند ارتداء الأزياء الرياضية، أو عند تنسيق قميص أبيض مع سروال من الدنيم، أو عند اعتماد بدلة كلاسيكية بلمسات عصريّة.

- كريستيان إريكسن:

يتميّز هذا اللاعب الدنماركي بشعره الأشقر، وعينيه الزرقاوين، وذوقه الرفيع في مجال الأناقة. وهو لا يخاف من اعتماد اللمسات المبتكرة والطبعات الغريبة في إطلالاته.