ابحثوا عن خطوط جديدة لأناقتكم في فلورنسا

بعد انتهاء عروض الأزياء الرجالية لربيع وصيف 2019 التي شهدتها مؤخراً مدينة #لندن، توجهت الأنظار إلى مدينة #فلورنسا الإيطالية حيث أقيمت عروض Pitti Uomo التي امتدّت بين 12 و15 من الشهر الجاري. وهي تشكّل أهم موعد عالمي للأناقة الرجالية وملتقى لمصنّعي #الأزياء والأكسسوارات حول العالم.

وقد تحوّلت شوارع هذه المدينة الإيطالية بهذه المناسبة إلى منصّات لعروض أزياء حيّة ظهرت خلالها أبرز خطوط موضة هذا الصيف. رافقونا فيما يلي بجولة في شوارع فلورنسا واستوحوا من الإطلالات التي رصدناها أفكاراً لأناقتكم هذا الصيف.

1- لا تترددوا في اعتماد القمصان التي تزينها طبعات غريبة ومبتكرة من حيث #التصاميم والألوان، ولكن نسّقوها مع سراويل ذات قصّات وألوان كلاسيكيّة.

2- لإطلالة شبابية آمنة يمكنكم اعتماد طبعة المربعات وتنسيقها مع سروال من الدنيم باللون الداكن وحذاء رياضي مريح. فهذه الطلة تجمع بين الأناقة والراحة في الوقت نفسه.

3- انقلوا القميص المخطّط من طابعه الكلاسيكي إلى الطابع الكاجوال عبر تنسيقه مع سروال أبيض وحذاء صيفي مفتوح. ولا تنسوا أن الأكسسوارات كالحقيبة، والنظارات الشمسية، وغيرها من خواتم وأساور ممكن أن تجعل الإطلالة مميّزة ومبتكرة.

4- تضفي تدرجات الرمادي لمسات عصريّة على الإطلالة فلا تترددوا باعتماها في #الإطلالات الكاجوال، فهي ليست حكراً على الأزياء الرسميّة فقط.

5- بعض سترات "البلايزر" يتميّز تصميمها بلمسات مبتكرة من حيث الطول، والقصّة، والطبعات، والألوان لتتناسب مع الطابع "الكاجوال" لسراويل الدنيم، فلا تترددوا في اعتمادها.

6- جرّبوا الإطلالات الأحاديّة اللون التي تدخل عليها بعض اللمسات المبتكرة في تصميم الياقة، أو الأزرار، أو حتى قصّة السروال وطوله.

7- اجعلوا من البدلة الفاتحة اللون قطعة أساسيّة في خزانتكم الصيفيّة، فهي مثالية عدما ترغبون بالظهور بإطلالة أنيقة لافتة في مناسبات هذا الصيف.

8- كونوا جريئين في البحث عن طبعات حيوانية جديدة تعتمدونها لتزيين أزيائكم هذا الموسم، خاصةً عندما ترغبون بالحصول على إطلالة خارجة عن المألوف.

9- جرّبوا اعتماد الحمّالات لإضفاء لمسة من التجدد على إطلالة كلاسيكيّة من حيث التصميم والألوان.

10- يمكن إضافة لمسات "كاجوال" على البدلات عبر التخلّي عن ربطات العنق والجوارب عند ارتدائها.