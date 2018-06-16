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من هو المصمم العربي الذي شارك في افتتاح المونديال؟

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
آيدا غاريفولينا تنسّق ثوبها الذي يحمل توقيع المصمم زهير مراد مع حذاء رياضي ضخم
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تردّد اسم المصمم اللبناني العالمي، زهير مراد، في حفل افتتاح كأس العالم لعام 2018 الذي أقيم في ملعب "لوزينكي ستاديوم" الروسي. بعد أن اختارت مغنية الأوبرا الروسيّة آيدا غاريفولينا أن ترتدي زيّاً يحمل توقيعه لتؤدي وصلتها خلال هذه المناسبة.

ووقع خيار غاريفولينا على ثوب أبيض طويل تزيّن بالكامل بالتطريزات اللامعة، ورافقته تنورة طويلة متعددة الطبقات من الخلف مفتوحة على تصميم منسدل من الأمام. وهو يصلح لأن يتحوّل إلى ثوب زفاف أميريّ أنيق.

آيدا غاريفولينا تنسّق ثوبها الذي يحمل توقيع المصمم زهير مراد مع حذاء رياضي ضخم آيدا غاريفولينا تنسّق ثوبها الذي يحمل توقيع المصمم زهير مراد مع حذاء رياضي ضخم
إختارت آيدا تنسيق ثوبها مع مجوهرات ماسية من بولغاري إختارت آيدا تنسيق ثوبها مع مجوهرات ماسية من بولغاري

ونسقت آيدا غاريفولينا إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة تألّفت من سوار عريض وأقراط متدليّة حملت توقيع دار Bulgari.

واللافت كان خيارها باعتماد حذاء رياضيّ ضخم باللون الأبيض لتتمكن من التحرّك براحة خلال أدائها لوصلتها الغنائيّة مع أسطورة البوب النجم البريطاني روبي ويليامز.

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