ميغان ماركل فاجأتنا بإطلالتها وهذا هو سعرها

عوّدتنا دوقة ساسكس، ميغان ماركل، على الظهور بإطلالات كلاسيكيّة وبسيطة جداً تكتسي بالتدرّجات الحياديّة، وتتميّز بكونها أحاديّة اللون.

ولكن يبدو أنها رغبت بأن تفاجئنا بأحدث ظهور لها في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك خلال حفل زفاف ابنة خالة الأمير هاري سيليا ماكوركورال التي تزوجت من جورج وودهاوس في منطقة لينكولنشاير الإنجليزية.

اختارت ميغان ماركل للمناسبة ثوباً ذا طابع بوهيمي تزيّنه طبعة الأزهار من مجموعة Oscar de La Renta لرحلات 2019. وهو ثوب متعدد الأطوال، مفتوح من الأمام، تزيّنه الكشاكش عند الأسفل.

يبلغ سعر هذا الثوب 5490 دولارا، وهو لن يكون متوفراً للبيع على موقع العلامة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقد شكّل تبنّي ميغان ماركل طبعة الأزهار لإطلالتها خياراً مثالياً، ندعوكنّ إلى اعتماده في مناسبات هذا الصيف.

ويبدو أن هناك شخصاً آخر يوافقها الرأي في هذا المجال، إذ رصدنا لايدي كيتي سبنسر، وهي ابنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا وسفيرة علامة Dolce&Gabbana، تتألّق بثوب تزيّنه الورود الكبيرة في المناسبة نفسها. أما العروس وهي ابنة أخت الأميرة ديانا، فقد تزيّنت بالتاج الماسي نفسه الذي سبق أن ارتدته الأميرة ديانا في حفل زفافها الذي أقيم خلال العام 1981.