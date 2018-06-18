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ميغان ماركل فاجأتنا بإطلالتها وهذا هو سعرها

المصدر: العربية.نت ـ رانيا لوقا 
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عوّدتنا دوقة ساسكس، ميغان ماركل، على الظهور بإطلالات كلاسيكيّة وبسيطة جداً تكتسي بالتدرّجات الحياديّة، وتتميّز بكونها أحاديّة اللون.

ولكن يبدو أنها رغبت بأن تفاجئنا بأحدث ظهور لها في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك خلال حفل زفاف ابنة خالة الأمير هاري سيليا ماكوركورال التي تزوجت من جورج وودهاوس في منطقة لينكولنشاير الإنجليزية.

دوق ودوقة ساسكس دوق ودوقة ساسكس
ثوب أوسكار دي لارينتا كما بدا في عرض مجموعة رحلات 2019 ثوب أوسكار دي لارينتا كما بدا في عرض مجموعة رحلات 2019
العروس تتزيّن بتاج الأميرة ديانا العروس تتزيّن بتاج الأميرة ديانا

اختارت ميغان ماركل للمناسبة ثوباً ذا طابع بوهيمي تزيّنه طبعة الأزهار من مجموعة Oscar de La Renta لرحلات 2019. وهو ثوب متعدد الأطوال، مفتوح من الأمام، تزيّنه الكشاكش عند الأسفل.

يبلغ سعر هذا الثوب 5490 دولارا، وهو لن يكون متوفراً للبيع على موقع العلامة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

الأميرة ديانا في حفل زفافها الأميرة ديانا في حفل زفافها

وقد شكّل تبنّي ميغان ماركل طبعة الأزهار لإطلالتها خياراً مثالياً، ندعوكنّ إلى اعتماده في مناسبات هذا الصيف.

لايدي كيتي سبنسر لايدي كيتي سبنسر

ويبدو أن هناك شخصاً آخر يوافقها الرأي في هذا المجال، إذ رصدنا لايدي كيتي سبنسر، وهي ابنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا وسفيرة علامة Dolce&Gabbana، تتألّق بثوب تزيّنه الورود الكبيرة في المناسبة نفسها. أما العروس وهي ابنة أخت الأميرة ديانا، فقد تزيّنت بالتاج الماسي نفسه الذي سبق أن ارتدته الأميرة ديانا في حفل زفافها الذي أقيم خلال العام 1981.

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