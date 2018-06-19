هكذا تحضرين كريم حماية من الشمس بنفسكِ

تشكّل حماية البشرة من التعرّض المباشر للشمس ضرورة في فصل الصيف وموسم العطلات، وذلك بهدف تأمين الوقاية لها من الشيخوخة المبكرة والإصابة بسرطان الجلد. ولكن هل تعلمون أن العديد من كريمات الحماية من الشمس التي نستعملها تحتوي على مكوّنات مؤذية؟ ولذلك يدعونا خبراء العناية الطبيعيّة للاستفادة من مكوّنات تتمتّع بفعالية في مجال الحماية من الشمس لتحضير خلطات تخفّف من مضار التعرّض للأشعة الذهبيّة دون إلحاق الأذى ببشرتنا.

- 3مكوّنات مفيدة:

رغم أن ارتداء قبّعة وملابس يشكّل درعاً واقياً للحماية من الشمس، فإن ذلك قد يبدو صعباً مثلاً على الشاطئ. وفي هذه الحالة يمكن الاستعانة ببعض المكوّنات الطبيعيّة التي تلعب دوراً حامياً من أشعّتها.

• جلّ الصبّار: يتمّ الحصول عليه عند كسر أوراق نبتة الصبّار إلى نصفين. وهو قادر على عكس 20 بالمئة من أشعة الشمس المؤذية، كما أنه يتمتع بفعالية في مجال ترطيب البشرة.

• زيت السمسم: يتمتع هذا الزيت بفعالية كبيرة في مجال الحماية من الشمس. وهو متوفّر بسهولة ويتميّز بثمنه الرخيص، كما أنه قادر على حجب 30 بالمئة من أشعة الشمس المؤذية.

• زيت جوز الهند: يؤمن للبشرة حماية بنسبة 20 بالمئة من أشعة الشمس، ولفعالية أكبر يُنصح بخلطه مع زبدة الشيّا وزبدة جوز الهند.

- خلطات طبيعيّة للحماية من الشمس:

يمكن الاحتفاظ بهذه الخلطات الطبيعيّة حتى 6 أشهر في حال إبقائها بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة. وهي تتميّز بكونها مقاومة للماء بشكل جزئي وليس كليّاً مما يتطلّب تكرار وضعها بعد التعرّق أو الخروج من حمّام السباحة.

• الخلطة الأولى:

لتحضيرها أنت بحاجة إلى 12 سنتيليتراً من زيت اللوز أو زيت الزيتون، 6 سنتيليترات من زيت جوز الهند، 15 غراماً من شمع العسل، ملعقتين كبيرتين من بودرة أوكسيد الزنك، ملعقة كبيرة من زيت الجزر، ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين E، ملعقتين صغيرتين من زبدة الشيا، والقليل من خلاصة الفانيللا أو زيت أساسي لتعطير الخلطة.

اخلطي في وعاء زجاجي جميع المكوّنات ما عدا بودرة أوكسيد الزنك، ثمّ ضعي الوعاء في حمّام من الماء الساخن لتذوب المكوّنات وتتحوّل إلى مزيج متجانس. بعد ذلك ارفعي الوعاء من حمّام الماء، أضيفي إليه أوكسيد الزنك ورجّيه جيداً لتختلط المواد الموجودة فيه ثمّ اتركيه جانباً ليبرد بالكامل ويصبح جاهزاً للاستعمال ككريم حماية من الشمس.

• الخلطة الثانية:

لتحضيرها أنت بحاجة إلى ملعقة كبيرة من جلّ الصبّار، ملعقة كبيرة من زيت عطريّ تفضّلينه قد يكون زيت الورد، أو اللافندر، أو الياسمين...، ملعقة كبيرة من شمع العسل، ملعقتين كبيرتين من بودرة أوكسيد الزنك، كبسولة فيتامين E، مقدار فنجان قهوة من زيت بذور العنب، ونصف كوب من الماء المغلي.

يُنصح بوضع شمع العسل وزيت بذور العنب في حمّام ماء ساخن على النار، وبعد ذوبانهم تتمّ إضافة أوكسيد الزنك وكبسولة الفيتامينE إليهم. وفي وعاء آخر يتمّ خلط الماء المغلي وجلّ الصبّار جيداً، ثمّ تتمّ إضافتهم إلى الخليط الأول. تُرفع المكوّنات من الحمّام الساخن وتُضاف إليها الزيوت العطريّة قبل وضعها في الوعاء الذي سيتمّ حفظها فيه.

• الخلطة الثالثة:

لتحضيرها أنتم بحاجة إلى ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ملعقتين كبيرتين من زبدة الكاكاو، ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، ملعقتين كبيرتين من زيت السمسم ومقدار كوب ونصف من الشاي المركّز. على أن يتم وضع جميع المكوّنات في وعاء الحفظ ورجّها جيداً ليصبح الخليط متجانساً وجاهزاً للاستعمال.