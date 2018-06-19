3 عطور جديدة لك و3 لها في استقبال الصيف

نستقبل في 21 الجاري حلول فصل الصيف، حيث ترتفع حرارة الطقس بشكل ملحوظ مما يتطلّب منّا البحث عن #عطور جديدة تتناسب مع هذا الموسم. ولذلك تقوم دور العطور العالمية بتقديم مجموعة من إصداراتها الجديدة في هذا الوقت من العام. تعرّفوا فيما يلي على عطور رجاليّة و3 نسائيّة تمّ إصدارها مؤخراً:

- 3 عطور رجاليّة:

من الإصدارات الرجاليّة لهذا الموسم 3 عطور أصدرتها دور تُعرف كل منها بأسلوبها المميّز في مجال #الأناقة:

• عطر Hugo Boss Bottled United Fragrance:

يواكب هذا العطر فعاليات كأس العالم لكرة القدم باختيار سفرائه من أهم أبطال هذه اللعبة: جوليان دراكسلر، فيليبي كونتينو، ألفارو موراتا وهاري كاين. ويعتمد إصداره على اختلاط نفحات البرتقال، والنعناع، والبتشولي...مما يجعل منه عطراً حلواً ومنعشاً على السواء.

• عطر Dolce&Gabbana The One Mysterious Nights:

يتميّز بكونه إصداراً خاصاً بالشرق الأوسط. وهو أشبه بخلطة عربيّة تمّ تنفيذها بلمسات إيطالية، وتجتمع فيها نفحات الزعفران، والليمون الهندي، والورد، والعود، واللبان، وحبوب التونكا. أما قارورتها فتتزيّن بعبارة "ليل سحري" المكتوبة بأحرف عربيّة.

• عطرBurberry Mr. Burberry Indigo Eau de Toilette :

في العام 2016 أطلقت دار Burberry أول إصداراتها لعطر Mr. Burberry. وهي منذ ذلك الحين تقدّم إصدارات جديدة من هذا العطر، أما آخرها فيحمل توقيع مصمم العطور فرانسيس كوركدجيان، وهو عطر منعش تختلط فيه نفحات الليمون، وإكليل الجبل، والبنفسج، والعنبر.

- 3عطور نسائيّة:

من الإصدارات النسائيّة الجديدة لهذا لموسم 3عطور تعرفونها جيداً، ولكنها تكتسي مع حلول هذا #الصيف بإطلالات متجددة ندعوكنّ للتعرّف عليها فيما يلي:

• عطر Gucci Guilty Oud:

تشكّل Gucci Guilty واحدة من أشهر مجموعات عطور Gucci. وهي تتزيّن هذا #الموسم بنفحات شرقيّة مع دخول لمسات العود عليها. يختلط في هذا العطر أريج الورد البلغاري، والفلفل الوردي، والتوت مع لمسات العنبر، والبتشولي، وروائح الجلد والعود الطبيعي مما يجعل منه عطراً شرقياً رومانسياً بامتياز.

• عطر Sisley Izia Anniversary Edition:

يحتفل عطر Izia من Sisley بعيده الأول من خلال إصدار خاص بهذه المناسبة. وفيما تحافظ تركيبة هذا العطر على انتعاشها بفضل نفحات البرغموت، والورد، والفلفل الوردي، والياسمين والفوانيا...تتزيّن قارورته بإطلالة جديدة تحمل توقيع الفنان البريطاني كانتن جونز.

• عطر :Givenchy Live Irresistible Blossom Crush

هو عبارة عن باقة أزهار مليئة بالمفاجآت تكشف عن بتلات نضرة ورقيقة تخبئ في طيّاتها حبوب الكاكاو. وهو المكوّن غير المتوقّع الذي يحوّل الرقّة إلى جرأة. تمتزج نعومة الورد في هذا العطر مع إشراقة الفوانيا، وتزخر هذه الباقة الربيعيّة بعبير المسك الذي يعبق من قاعدة العطر.