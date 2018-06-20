دروس في الأناقة يعلّمنا إياها روّاد ميلانو

رغم اختتام فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية، لم تخلُ شوارع هذه المدينة من إطلالات نسائية ورجاليّة لافتة تؤكد أن سكّان هذه المدينة يحملون في إرثهم الثقافي والاجتماعي جينات #الأناقة. تعرّفوا فيما يلي على ما رصدناه من #إطلالات تتبع #الموضة بأسلوب عصري وبعيد عن التكلّف، وتعلّموا منها دروساً في الأناقة.

1- تضفي الأثواب المطبّعة بالورود وتلك التي تتلوّن بالتدرجات الباستيليّة لمسات من الإشراق على إطلالتكِ الصيفيّة، فلا تترددي في اعتمادها وتنسيقها مع أكسسوارات تناسبها.

2- اجعل من سترة "البلايزر" البيضاء قطعة أساسيّة في خزانتكَ هذا الصيف، ولا تخَف من تنسيقها مع قميص باللون نفسه وسروال تزيّنه الطبعات لإطلالة عصريّة تدخل عليها لمسات من الابتكار.

3- احرصي على اقتناء ثوب صيفي طويل يناسب الأوقات النهاريّة، ولا تترددي في تنسيقه مع حذاء رياضي ضخم لإطلالة "بوهيميّة" ذات طابع "كاجوال".

4- تشكّل #الأكسسوارات اللمسة التي تحدث كلّ الفرق. نسّق أزياءكَ مع حقيبة مبتكرة ونظارات شمسيّة تواكب الموضة خاصةً إذا كانت إطلالتكَ كلاسيكيّة.

5- عند اعتماد طبعة "اللوغو" التي تتبنّاها العديد من دور الأزياء العالمية، تجنّبي المبالغة في هذا المجال، واحرصي على أن تكون بلمسات بسيطة للحفاظ على أناقة الإطلالة والابتعاد عن الابتذال.

6- يشكّل السروال الرجالي الذي يتزيّن بخطوط عموديّة على الجانب قطعة أساسية في موضة هذا #الصيف. يُنصح بتنسيقه مع حذاء رياضي، قميص ذات أكمام قصيرة، وحتى ربطة عنق رفيعة.

7- لإضافة لمسة مميزة على سروال الدنيم، نسّقيه مع قميص ذي أكمام منفوخة، صندل بكعب مرتفع، حقيبة من القصب ونظارات شمسيّة بتصميم عيون القطّة.

8- من قال إن الزهري الفاتح هو لون نسائي فقط؟ جرّب اعتماده كلون لسروالكَ، على أن تنسّقه مع "بولو" بيضاء اللون وسترة من الدنيم، إضافة إلى حذاء وحقيبة يد باللون الأسود لإطلالة عصريّة لافتة.

9- لا تترددي في اعتماد #الأزياء، والوشاح، والحقيبة بالطبعة نفسها، ولكن شرط اختيار الطبعة المناسبة والابتعاد عن تعدد الألوان في الإطلالة.

10- عند ارتداء الأزياء "المونوكروميّة" بالأسود والأبيض، جرّب إضافة لمسات من الألوان المشرقة للحصول على لمسة مرحة محبّبة في إطلالتكَ.