 البدلات العصرية سر أناقتك هذا الصيف

إذا كان فصل الصيف هو موسم العطلات والمرح، فهذا لا يعني أنك لن تحتاجي في بعض #المناسبات إلى إطلالة كلاسيكيّة عصريّة. وتشكّل البدلة النسائيّة خياركِ المثالي في هذا المجال شرط أن تبتعد عن الطابع الصارم وتتزيّن بلمسات من التجدد في القصّة أو في اختيار الخامة واللون.

فيما يلي جمعنا لك بدلات عصريّة تمّ عرضها مؤخراً ضمن مجموعات رحلات 2019. استوحي منها أفكاراً لأناقتك في هذا الموسم.

- يمكن للبدلة أن تشكّل خياراً مثالياً في المناسبات، خاصةً إذا تم اختيارها بلون كلاسيكي وتنسيقها مع "توب" مزيّنة بالتطريز على طريقة Pamela Rolland.

- لإطلالة عصرية مبتكرة، اختاري بدلة سوداء مزيّنة بحزام عند الخصر وشراريب على الكمّين على طريقة Alberta Ferretti.

- تشكّل البدلة البيضاء خياراً مثالياً في فصل #الصيف. اعتمديها بخامة التويد ومزيّنة باللآلئ على طريقة Chanel، أو من قماش اللينين وترافقها "توب" بطابع رومانسي على طريقة Giorgio Armani. يمكنك أيضاً اختيارها بقصّات مبتكرة على طريقة Prabal Gurung.

- لإضفاء لمسة من المرح على إطلالتك، جرّبي خلط الطبعات والألوان المتناقضة في تصميم بدلتك على طريقة Temperley London.

- يشكّل اعتماد الألوان الباستيليّة خياراً مثالياً لبدلتك في هذا الموسم. جرّبي الأزرق الفاتح كلون كامل لإطلالتك على طريقة Ralph Lauren.

- تتألّف بدلات Fendi في مجموعة رحلات 2019 من 3 قطع: سترة، وسروال، وتنورة يتمّ ارتداؤها فوق بعضها بعضا لإطلالة تجمع بين اللمسات الكلاسيكيّة والمبتكرة في آن.

- جرّبي البدلة المؤلفة من سترة "بلايزر" وتنورة طويلة على طريقة دار Dior لإطلالة متجددة هذا الموسم.

- اعتمدي خيار الألوان الجريئة كالأحمر لبدلتك على طريقة Victoria Beckham فتحصلين على لافتة وأنيقة على السواء.