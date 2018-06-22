5 خطوات أساسية تحمي بشرتك من الشيخوخة المبكرة

محاربة الشيخوخة لا ترتبط فقط باستعمال كريمات العناية بالبشرة باهظة الثمن، والخضوع لتقنيّات تجميليّة وجراحيّة معقّدة. فهي تبدأ قبل ذلك بخطوات بسيطة وأساسيّة يُنصح بتبنيها منذ العشرينات والمواظبة عليها بشكل يومي لإبعاد شبح الشيخوخة المبكرة.

1- اختيار كريم الترطيب المناسب:

يحتاج كل نوع من أنواع البشرة إلى كريم ترطيب يناسبه، فحاجات البشرات الشابة تختلف كثيراً عن متطلّبات البشرات المتقدّمة في السنّ. ولذلك يوصي خبراء العناية باختيار كريم الترطيب الذي يحترم متطلّبات البشرة، فالبشرات العاديّة تحتاج إلى كريم بصيغة خفيفة أما البشرات المختلطة فتحتاج إلى سائل مرطّب مضاد لللمعان. وتحتاج البشرات الجافة إلى الترطيب بالعمق بواسطة مكوّنات مغذّية ومهدئة بهدف الوقاية من ظهور الخطوط والتجاعيد المبكرة.

2- استعمال الزيوت الأساسيّة:

تشكّل الزيوت الأساسيّة وسيلة فعّالة جداً لمحاربة الشيخوخة بشكل يومي نظراً لفوائدها المتعددة في هذا المجال. من أبرز الزيوت الأساسية المهدّئة المضادة للبكتيريا، المساعدة على التآم الندبات، والمجددة للبشرة نذكر زيوت اللافندر، والبابونج، وشجرة الشاي.

لعلاج البُقع والتصبّغات يُنصح باستعمال زيت الليمون الأساسي، ويتمتع زيت الجيرانيوم بفعالية كبيرة في مجال الوقاية من ظهور التجاعيد. كما يتمتع زيت الإيلانغ بخصائص مجددة للبشرة على أن يتمّ خلط هذه الزيوت الأساسيّة مع زيت نباتي أو إضافتها إلى كريم الترطيب اليومي قبل استعمالها.

3- ترطيب بشرة الجسم بشكل يومي:

إذا كان ترطيب بشرة الوجه من بديهيّات العناية اليومية، فإن ترطيب الجسم بكريم مغذٍّ ضروري أيضاً بعد الاستحمام لحماية البشرة من الجفاف والتشقّقات التي تتسبّب بالشيخوخة المبكرة.

احرصي على ترطيب كامل الجسم بما في ذلك الأجزاء المنسيّة كالبطن، والصدر، والظهر، وأعلى الفخذين. ولا تنسي شرب الكمية التي يحتاجها جسمكِ من الماء لمساعدة خلايا بشرتكِ على التجدد.

4- المواظبة على إزالة الماكياج:

إذا كنت تهملين خطوة إزالة الماكياج مساءً عن بشرتكِ بين الحين والآخر، فاعلمي أن لسلوككِ هذا تأثيرا مباشرا على آليّة شيخوخة بشرتكِ خاصة أن البشرة غير النظيفة تكون أيضاً فاقدة للحيويّة ومعرضة للتلف.

يشدّد الخبراء على ضرورة تنظيف البشرة بمستحضر يناسب طبيعتها مساءً للتخلّص من الغبار، والإفرازات، وبقايا الماكياج المتراكمة على سطحها. أما في الصباح فيكفي غسلها بالقليل من الماء لإنعاشها.

5- ابدئي نهاركِ بوجبة فطور مغذية:

يؤثّر نظامنا الغذائي بشكل أساسي على صحّتنا وعلى بشرتنا، فهو يمدّنا بالطاقة ويساعدنا في مجال محاربة ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. ولذلك ينصح الخبراء بعدم إهمال وجبة الفطور التي عليها أن تكون غنيّة بالفاكهة بالإضافة إلى النشويات ومشتقات الحليب. فعصير البرتقال الغني بفيتامين C مثالي لتعزيز إنتاج الكولاجين، أما فاكهة الكيوي، والفراولة، والبابايا فتساهم في تأمين حيوية ونضارة البشرة.