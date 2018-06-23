اختاري حقيبتكِ الجديدة من مجموعات رحلات 2019

تحوّل موسم مجموعات الرحلات المعروفة بالـ Resort Collections إلى موعد ينتظره كل عشّاق الموضة نظراً لما تقدّمه خلاله دور الأزياء العالمية من أفكار جديدة يتم تنفيذها بأناقة لافتة. وتترافق مجموعات الرحلات عادة مع أكسسوارات تكمّل إطلالتها، وأبرزها الحقائب التي تشكّل مصدر دخل أساسيا لدور العالميّة نظراً للإقبال الكبير على اقتنائها. تعرّفوا فيما يلي على أبرز خطوط موضة حقائب موسم رحلات 2019.

- شكّل التنوّع في التصاميم والأشكال العنصر الأبرز في مجموعة حقائب Versace. وقد تزيّنت جميعها بطبعة "لوغو" العلامة واكتست بألوان الأسود والأبيض والأحمر التي زيّنت أيضاً العديد من إطلالات هذه المجموعة.

- حرصت دار Balenciaga على تقديم مجموعة من الحقائب الكلاسيكيّة من حيث الألوان والتصميم، ولكنها أضافت إليها لمسات عصريّة عبر اسم العلامة الذي تمّ طبعه بأحرف كبيرة على الحقيبة.

- شهد هذا الموسم ظهوراً للحقيبة البيضاء بعد غياب طويل عن ساحة الموضة. وقد قدّمتها دور الأكسسوارات العالمية بأساليب متجددة ومبتكرة، فاختلطت أحياناً مع ألوان حياديّة أخرى مثل الأسود والبيج على طريقة Chanel وChloe. أما Valentino فزينت حقائبها بأقفال ذهبيّة عريضة أضافت إليها مزيداً من الأناقة.

- اللون البيج الحيادي شكّل خياراً مثالياً لدار Burberry ودار Louis Vuitton، حيث اختلط بتدرجات الأخضر للمسات من التجدد جاءت في منتهى الأناقة.

- تزيّنت بعض حقائب Fendi بالأزرار النافرة التي أضفت عليها طابعاً مميزاً، أما Gucci فقدّمت حقائب من الجلد المخرّم الذي ترك المجال لبروز طبعات مزركشة غالية على قلب العلامة.

- اعتمدت دار Ferragamo الطبعة نفسها للزي والحقيبة، فيما حافظت تصاميمها على طابع عصري محبّب خاصة في الإطلالات اليومية.