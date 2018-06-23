ماذا يرتدي شباب العاصمة طوكيو؟

قدمت دار Cerruti للأزياء الرجالية مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2019، مجموعة مستوحاة مما يرتدي شباب العاصمة اليابانية طوكيو، فجسد ذلك في قطع عصرية تحاكي شابا كلاسيكيا بألوان وتنسيق قطع أزيائه.

أقمشة خفيفة الملمس حيكت في قطع المجموعة كالحرير والصوف الخفيف والنايلون والمهير والساتان، كما شوهدت الأقمشة الكلاسيكية والرياضية في بعض قطع المجموعة.

عارضات وعارضون شاركوا في تقديم المجموعة الصيفية لإثبات أن القطع قد ترتدى من قبل الجنسين، أما ألوان المجموعة فتراوحت بين البيج والأسود والأزرق الغامق والرمادي.

وارتدى العارضون صنادل صيفية آسيوية المظهر كنوع من الأكسسوارات. حضر العرض الكثير من خبراء الأزياء الرجالية، أبرزهم الموديل الفرنسي Corentin .Gruson