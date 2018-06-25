أزياء الرجال تتحول إلى موضة أنثوية في باريس

عند التجوّل في شوارع العاصمة الفرنسيّة قد تلاحظون، على هامش فعاليات أسبوع موضة الأزياء الرجاليّة لربيع وصيف 2019، #إطلالات غريبة حيناً ومبتكرة حيناً آخر. وسوف تتفاجأون باعتماد العديد من النساء على ارتداء أزياء وأكسسوارات رجالية ولكن بأسلوب أنثوي لافت. اكتشفوا من خلال #الصور المرفقة كيف تحوّلت الأزياء الرجالية إلى موضة أنثويّة في شوارع #باريس.

1- تشكّل سترة "البلايزر" الكلاسيكيّة السوداء قطعة أساسيّة في خزانة الرجال، وهي تتحوّل إلى تصميم مبتكر في خزانة النساء إذا تمّ تنسيقها مع ثوب يستعيد تصميم القميص الأبيض، جوارب قطنيّة، وحذاء أسود ذي تصميم رجالي.

2- يُعتبر تنسيق القميص الأبيض الرجالي مع سروال أسود خياراً كلاسيكياً، إلا إذا تم ارتداؤهما بأسلوب مبتكر مع حقيبة الحزام، وحذاء رياضي، ونظارات شمسيّة ملوّنة.

3- لإطلالة أنثويّة مستوحاة من الأناقة الرجاليّة، نسّقي سروالكِ العريض مع "توب" قطنيّة تزيّنها الرسومات، حزام جلديّ أسود، وحذاء رياضي يتميّز بطابعه الذكوري.

4- عند اعتماد "البلايزر" كقطعة أساسيّة في إطلالتكِ، ارتدي معها أزياءً بسيطة من حيث #التصميم وموحّدة من حيث اللون لإبراز طابعها الذكوري اللافت.

5- يمكن للسروال القصير المزموم عند الخصر والقميص المطبّع بالمربعات أن تتحوّل من زيّ ذكوري إلى أنثويّ مريح خلال العطلات أو في أوقات الراحة.

6- عند اختيار تصميم مستوحى من البدلة الرجالية لإطلالتكِ، احرصي على اعتمادها في #الصيف بألوان صارخة أو باستيليّة ونسّقيها مع حذاء رياضيّ ضخم لإطلالة شبابيّة.

7- للحصول على إطلالة عصريّة لافتة، جرّبي تنسيق سروال ومعطف صيفي بقصّات كلاسيكيّة مع حذاء يتميّز بطابعه الذكوري. ولا تنسي أن تكمّلي إطلالتكِ بأكسسوارات ذات ألوان حيوية قد تكون حقيبة أو حتى نظارات شمسيّة مبتكرة.

8- نسّقي السروال القصير ذا التصميم الذكوري مع جوارب قطنيّة عالية وحذاء "ديربي" بلون معدنيّ لافت.

9- للمسة من التجدد في إطلالتكِ، اختاري سترة تزيّنها الخطوط مع سروال كلاسيكيّ وصندل ذي كعب مرتفع. ولا تنسي إضافة لمسة ملوّنة على إطلالتكِ عبر اعتماد حقيبة تتميّز بلونها المشرق.

10- إذا كنت تترددين في اعتماد #التصاميم الرجاليّة لإطلالتك، اختاريها بألوان مشرقة أو مزيّنة بلمسات مبتكرة مما يجعلها تبتعد عن الطابع الصارم الذي تتميّز به عادةً.