الملكة رانيا تختار الزهري لزيارة البيت الأبيض

ترافق #الملكة_رانيا زوجها ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية لمدة أربعة أيام. وقد أُقيم بعد ظهر الاثنين استقبال رسمي لملك وملكة الأردن في #البيت_الأبيض حيث التقيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته #ميلانيا.

اللافت في هذا اللقاء كان التناسق في #الإطلالات بين الملكة رانيا وميلانيا #ترمب، اللتين اختارتا الزهري الفاتح كلون لإطلالتيهما.

ووصلت ملكة الأردن إلى البيت الأبيض وهي ترتدي سروالاً عريضاً باللون الزهري الفاتح من علامة Adeam لمصممتها اليابانية هاناكو مايدا، نسّقته مع بلوزة بيضاء ذات أكمام طويلة. وكمّلت إطلالتها بحذاء وحقيبة باللون الزهري أيضاً. وقد بدت إطلالتها بسيطة وأنيقة على السواء. أما ميلانيا فاستقبلتها بثوب زهري أنيق يزيّنه حزام عند الخصر. حمل هذا الثوب توقيع دار Proenza Schouler بلغ سعره 3950 دولاراً أميركياً، فمن كانت الأكثر أناقة بينهما برأيكم؟