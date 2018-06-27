اجعلي من السلّة حقيبتك المفضّلة هذا الصيف

هي الحقيبة اليومية المثالية لموسم العطلات، وهي #الأكسسوار القادر على تحويلك إلى أيقونة موضة هذا الصيف. إنها السلّة المصنوعة من القشّ، أو القصب والتي تنافس الحقائب الفاخرة هذا الموسم.

هذه الحقيبة التي كانت حكراً على الرحلات إلى الشاطئ أو الطبيعة الخضراء، تحوّلت مؤخراً إلى قطعة أساسيّة في خزانة المرأة العصريّة ترافقها في حياتها اليومية: في المدينة، والمكتب، وحتى في السهرات. ولكن ما هي أفضل الأساليب لتنسيقها مع إطلالاتنا الصيفيّة؟

- ما هو سبب الإقبال على هذه الحقيبة؟

طابعها "الفينتاج"، البوهيمي والمريح يذكّرنا بالعطلات. وهي تعود إلينا من ستينيّات القرن الماضي عندما حوّلتها النجمة جاين بيركين إلى أكسسوارها المفضّل الذي تنسّقه مع أزيائها النهارية والمسائيّة، ولدى ظهورها على البساط الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي في العام 1974.

تُعتبر الحقيبة-السلّة مثالية لإضافة لمسة من الحيويّة إلى سروال كلاسيكي أو ثوب يتميّز بقصّة صارمة. وهي تتناسق مع العديد من أساليب الأزياء "الفينتاج" منها والعصريّ على السواء. ونجدها في مجموعات هذا الموسم مزيّنة باللمسات للمّاعة، الجلد، السلاسل. وهي تتوفر بأحجام وأشكال مختلفة ومصنوعة من الخشب، أو القصب، أو القش.

- كيف تواكبين موضتها؟

تنسيق هذه الحقيبة مع إطلالاتك الصيفيّة سهل وعمليّ، فهي مثاليّة عند تنسيقها مع إطلالات الدنيم، الأثواب الصيفيّة المخططة أو المطبّعة بالورود، سروال وسترة "بلايزر" يرافقها حذاء مسطّح ومفتوح من الخلف.

هذه السهولة في تنسيق الحقيبة-السلّة والإقبال عليها جعل دور الأزياء العالميّة الفاخرة تتهافت على تقديمها ضمن مجموعاتها الصيفيّة ومنها Dolce&Gabbana، وSaint Laurent، وBalenciaga، وPrada، وChloe. وهي تتوفّر أيضاً لدى العلامات التي تقدّم أزياءً ذات أسعار معقولة جداً ومنه..Zaraو Mango .

لا تترددي في اختيار الحقيبة-السلّة لترافق إطلالاتك الصيفيّة.