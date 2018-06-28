مجموعة Dunhill البريطانية تعرض مجموعة جديدة في باريس

قدمت دار Dunhill للأزياء الرجالية مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2019.

مجموعة مستوحاة من طريقة الحياكة البريطانية بدقة تفاصيلها ورموزها الكلاسيكية. ويقول مصمم المجموعة مارك ويستون إنه أراد أن يعيد النظر بمفهوم أناقة الرجل بأسلوب ناعم صيفي جريء إلى حد ما.





استخدمت أقمشة عدة في حياكة قطع المجموعة الرجالية أبرزها الحرير الذي بدى وكأنه قماش اصطناعي، كما شوهدت قطع تجمع بين المظهر الرياضي والكلاسيكي على منصة العرض.

أما أقمشة الموهير والجلد الفاخر فقد استخدما في السترات والبزات التي تعكس شخصية رجل بريطاني أنيق.



يذكر أن دار Dunhill تعد من دور الأزياء البريطانية الرجالية النادرة التي تعرض مجموعاتها الجديدة في أسبوع الأزياء الرجالي في باريس.