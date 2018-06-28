هكذا تعتني أقنعة الجيلاتين ببشرتنا

الجيلاتين هو بروتين لا لون له، لا طعم، ولا رائحة. وهو يستعمل في تحضير الطعام نظراً لفوائده المتعددة في مجال تسهيل الهضم وتقوية العظام والحفاظ على صحة القلب. كما يستعمل في تركيبة بعض مستحضرات العناية بالبشرة ويُنصح بإدراجه في خلطات الأقنعة الطبيعية التي نحضّرها نظراً لخصائصه التالية:

• يؤمن الحفاظ على بشرة مشرقة وشابة.

• يتميّز بغناه بالكولاجين مما يساهم في تنعيم البشرة وجعلها حريرية الملمس.

• يزيل الرؤوس السوداء مما يساهم في تنظيف البشرة بالعمق وإكسابها نضارةً لافتة.

• يساعد في تأمين الترطيب اللازم للبشرة ويعيد إليها حيويتها.

- أقنعة الجيلاتين:

• قناع الجيلاتين والحليب:

يُعرف هذا القناع بفعاليته في إزالة الرؤوس السوداء. ويعتمد تحضيره على مكوّنين فقط: ملعقة صغيرة من بودرة الجيلاتين، وملعقة ونصف صغيرة من الحليب السائل. يوضع هذا الخليط في المايكرووايف لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يصبح جاهزاً للتطبيق على البشرة لمدة نصف ساعة. يُنصح باستعماله مرة في الأسبوع لتنظيف البشرة بالعمق والحفاظ على نضارتها.

• قناع الجيلاتين واللبن:

يتميّز اللبن بكونه علاجاً فعّالاً للعديد من مشاكل البشرة، وهو يتحوّل عند خلطه بالجيلاتين إلى قناع فعّال جداً في مجال العناية بالبشرة. يكفي خلط ملعقة صغيرة من بودرة الجيلاتين مع ملعقة كبيرة من اللبن وملعقة صغيرة من الطحين، على أن يتم تطبيق هذا الخليط لمدة 20 دقيقة على البشرة. يناسب هذا القناع البشرة الدهنية بشكل خاص ويتركها مشرقة وناعمة الملمس.

• قناع الجيلاتين والماء:

يتوجّه هذا القناع بشكل أساسي إلى صاحبات البشرة الجافة. لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من الجيلاتين مع القليل من الماء للحصول على خليط سميك يتمّ وضعه في حمّام من الماء الساخن بعد أن تُضاف إليه ملعقة صغيرة من الزبدة. يُترك هذا القناع على البشرة لمدة 30 دقيقة ويُنصح بتطبيقه مرة أسبوعياً.

• قناع الجيلاتين وصودا الخبز:

يساهم هذا القناع في إزالة الرؤوس السوداء والحصول على بشرة نقيّة. يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من الجيلاتين، 3 ملاعق صغيرة من صودا الخبز، وملعقة صغيرة من عصير الليمون. يتم تسخين هذا القناع لمدة 5 ثوانٍ في المايكرووايف ليصبح جاهزاً للتطبيق على البشرة بعد التأكّد من أن سخونته غير مزعجة. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً للحفاظ على بشرة متجددة.

• قناع الجيلاتين وبياض البيض:

يؤمن هذا القناع للبشرة العناصر الغذائية التي تحتاجها. ولتحضيره يجب تسخين ملعقة صغيرة من الجيلاتين في المايكرووايف لبضع ثوانٍ ثم إضافتها إلى بياض بيضة مخفوق جيداً. يُطبّق هذا القناع على البشرة لتغذيتها بالعمق ويُنصح باستعماله مرة أسبوعياً.

• قناع الجيلاتين والشاي الأخضر:

يتمتع الشاي الأخضر بفعالية كبيرة في مجال العناية بالبشرة، مما يجعل منه حليفاً مثالياً للجيلاتين في مجال الحفاظ على بشرة صحيّة ومشرقة. يكفي خلط ملعقة صغيرة من بودرة الجيلاتين مع كوب من الشاي الأخضر البارد، على أن يتمّ تطبيق هذا الخليط على بشرة الوجه وتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله.

• قناع الجيلاتين والعسل:

يعمل هذا القناع على تنظيف البشرة بالعمق وإكسابها إشراقاً لافتاً. لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من الجيلاتين مع ملعقتين صغيرتين من الماء وتسخين المزيج في حمّام من الماء الساخن، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون إليه. احرصوا على تطبيق هذا القناع دافئاً على البشرة واتركوه حتى يبرد عليها مما يساعد على تخليصها من آثار التلوث وتغذيتها بالعمق لتبدو بكامل إشراقها.