4 خصائص أساسيّة لماكياج صيف 2018 

تشكّل الجرأة كلمة السرّ الأساسيّة في #موضة ماكياج هذا الصيف، ولذلك ننصحك بتبنّيها من خلال اعتماد هذه الخصائص الأساسيّة في ماكياجكِ:

1- الآيلاينر الأسود يعانق العينين

يشكّل #الآيلاينر أحد الخصائص الأساسيّة في ماكياج هذا الموسم، فهو يسلّط الضوء على سحر العينين ويبرز جمالهما. يمكنك تطبيقه بخطّ رفيع أو سميك جداً، كما يمكنك تمويهه أو رسمه بأسلوب غرافيكي لافت.

يناسب تخطيط النظرات بالآيلاينر كل أشكال العينين، شرط معرفة الرسمة المناسبة لكلّ عين. ولتسهيل عملية تطبيقه ينصح الخبراء بإجراء التصحيحات عليه بعد التطبيق بواسطة عود قطنيّ مبلّل طرفه بالقليل من مزيل الماكياج.

عند تطبيق الآيلاينر، احرصي على أن تكون بشرتك موحّدة وخالية من الشوائب ونسّقيه مع شفاه عارية أو مع أحمر شفاه بارز لإطلالة لافتة بامتياز.

2- أحمر الشفاه القويّ يزيّن ابتسامتك

يمكن لأحمر الشفاه القويّ أن يليق بكافة أشكال الوجوه وكلّ ألوان البشرات شرط اختيار التدرّج المناسب منه، فالسمراوات تليق بهنّ الألوان الدافئة فيما صاحبات البشرات الفاتحة تناسبهنّ الألوان الباردة.

ينصح الخبراء بتنسيق أحمر الشفاه القويّ مع خطّ من الآيلاينر الأسود أو مع ماكياج محايد على العينين وبشرة موحّدة شفّافة.

كما يوصون بتطبيق القليل من كريم الأساس أو الكونسيلر على بشرة الشفاه ومحيطها للحفاظ على ثبات أحمر الشفاه والحؤول دون تسرّبه إلى التجعيدات الصغيرة التي يمكن أن تحيط بالفم.

3- موضة الظلال البرّاقة أو المشرقة

كوني جريئة باختيار ظلال العينين ذات التدرّجات القويّة للنهار والظلال البرّاقة للمناسبات الليليّة. والمهم في هذه الحالة إعطاء المزيد من الحجم للرموش باستعمال الملقط العاقص للرموش وماسكارا مكثّفة.

ابدئي بتطبيق أساس خاص بالجفون، ثمّ أضيفي القليل من الهايلايتر على طراف الجفن عند الخط الرموش وفي الزاوية الداخليّة للعين. طبّقي بعدها لون الظلال القويّ الذي تختارينه بالفرشاة واستعملي أصابعكِ لتطبيق الظلال البرّاقة مما يساعد على ثباتها بشكل أكبر. وفي هذه الحالة ينصح الخبراء بتظليل العينين ثمّ القيام بعد ذلك بتطبيق كريم الأساس وتوحيد لون البشرة للحفاظ على نضارتها وعدم تلطّخها بالظلال. وتذكّروا دائماً أن الظلال القويّة والبرّاقة لاتناسب العيون الصغيرة كونها تجعلها تبدو أصغر حجماً.

4- سرّ البشرة الصافية والمنعشة

يشكّل الحفاظ على شفافيّة البشرة أحد ضروريّات ماكياج هذا الصيف، ولذلك ننصحكِ قدر المستطاع بالابتعاد عن استعمال البودرة والتخلّي عن تقنيّات "الكونتورينغ" مع التركيز على عنصر الشفافية التي تحول دون إخفاء البشرة تحت طبقات سميكة من الماكياج.

لتحقيق هذه النتيجة، ينصح الخبراء باستعمال كريم أساس تكون صيغته رقيقة، شفّافة، ولا تحتاج إلى التثبيت بالبودرة. على أن يتم تطبيق الأساس في راحة اليدّ ومن ثمّ فركه قليلاً بين اليدين قبل تربيتهما على بشرة الوجه كما لو أنكِ تضعين كريم النهار، مما يضمن لكِ الحصول على نتيجة طبيعيّة شفّافة. ومن ثمّ الاستعانة بالهايلايتر للحصول على بشرة مشرقة.