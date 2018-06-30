بالصور.. أجمل إطلالات حفل BIAF في بيروت

كان ليل بيروت مساء أمس الجمعة على موعد مع نجوم الفن والأناقة في حفل BIAF2018 الذي قدّم جوائز تكريميّة لمجموعة من الأسماء اللامعة في سماء الفن والجمال. فكيف بدت الإطلالات على البساط الأحمر، ومن تستحقّ لقب الأكثر أناقةً من بين نجمات الحفل؟



- تألّقت النجمة المصريّة أنغام بثوب من الموسلين الأزرق تزيّن بتطريزات برّاقة على شكل نجوم وكرات ثلج حمل توقيع المصمم اللبناني زياد نكد.

- النجمة التونسيّة لطيفة تميّزت بأناقتها أيضاً، حيث اعتمدت ثوباً متعدّد الأطوال باللون الأزرق السماوي تزيّن بالريش وأحجار الكريستال. حمل توقيع المصمم زياد نكد أيضاً.

- النجمة التركية بيرغوزار كوريل، التي حضرت إلى الحفل برفقة زوجها الممثل هاليت ارغنش، اختارت ثوباً أبيض طويل تزيّن بالتطريز الفضي حمل توقيع المصمم التركي محمد قرقماز.

- ملكة جمال لبنان الحاليّة بيرلا حلو تألّقت بثوب أبيض طويل رافقه "كاب" انسدل من الكتفين حمل توقيع المصمم أنطوان القارح.

- الإعلامية ديما صادق اختارت ثوباً عاري الكتفين تزيّن بتدرجات الأزرق المتنوّعة من Sandy Nour.

- الإعلاميّة رابعة الزيّات بدت متألّقة في ثوبها الرمادي الفاتح الذي زيّنته الكشاكش وحمل توقيع نور أزهري.

- ملكة جمال لبنان السابقة سالي جريج اختارت ثوباً فضيّاً مطرز بالكامل رافقته أكمام طويلة جداً وحمل توقيع المصمم اللبناني نجا سعادة.

- الممثلة ستيفاني صليبا اختارت ثوباً ذهبياً رافقه ذيل طويل وتزيّن بالريش عند الكتفين من Naja Saadeh Couture.

- المؤثّرة غنى غندور تألّقت بثوب أسود عاري الكتفين تزيّن بالكشاكش وبتطريز كثيف عند الصدر من تصميم شيرين خضرا.

- ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق اختارت ثوباً باللون البيج العاري تزيّن بتطريزات حمراء من تصميم جان شارل زكريا.