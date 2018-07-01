أسبوع الأزياء يحط رحاله في عاصمة الموضة

بعدما أقيم في بعض العواصم العالمية، يحط أسبوع الأزياء الشرقي للخياطة الرفيعة لخريف وشتاء هذا العام رحاله في عاصمة الموضة والأزياء باريس، إذ يشارك 90 مصمم أزياء من 35 جنسية، يمكن الهدف من أسبوع الأزياء الباريسي الذي أسس منذ عام 2004، يهدف إلى تعريف الغرب بثقافة البلدان العربية عن طريق الأزياء والموضة.

من بين المشاركين في دورة هذا العام مصمم الأزياء المصري هاني البحيري الذي قدم مجموعته الجديدة لخريف وشتاء هذا العام، والمصمم الفلسطيني ساهر عوكل ومصممة الأزياء المغربية بشرى فيلالي ونخبة من مصممين عرب آخرين، كما قدم مصممون من روسيا وأذربيجان كضيوف شرف مجموعاتهم التي تعكس جانباً من الثقافة الشرقية.

تقول هند جودار رئيسة جمعية من طريق الحرير إلى الأندلس ومديرة أسبوع الأزياء الشرقي إن الهدف من الحدث تعريف العالم بإرثنا العربي المتجذر في حضاراتنا من خلال الأزياء، كالقفطان المغربي الذي عرف منذ قرون.