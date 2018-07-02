السعودي "آشي" يحتفل بعيده الـ10 في الهوت كوتور بباريس

ضمن فعاليات أسبوع أزياء الخياطة الرفيعة "هوت كوتير" في باريس، قدّم مصمم الأزياء السعودي #آشي مجموعته الجديدة المستوحاة من الهجرة والترحال، فجسد ذلك في ديكور بدأ وكأنه لمنزل امرأة تناثرت بأرجائه قطع أزيائها بشكل عشوائي.

وشوهدت في غرف هذا المنزل فساتين حيكت من الاورغانزا والتفتا والتول.. عاكسةً شخصية امرأة تحب الفخامة والأناقة في آن بالرغم من ترحالها المستمر.

تراوحت ألوان مجموعة المصمم آشي بين الأزرق الفخم ولون السفير والأسود والرمادي والأبيض الذي اشتهر بحياكته المصمم السعودي.

ويحتفل المصمم السعودي آشي هذا العام بعامه العاشر في مجال الخياطة الرفيعة أو الهوت كوتور، وقد تميّز بتقديمه مجموعات تناسب جميع الأعمار والشخصيات. ويقدم المصمم منذ أعوام مجموعاته في العاصمة الفرنسية باريس.