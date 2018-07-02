مصممة جيفنشي تستحق لقب "الأشهر هذا العام"

استطاعت كلير وايت كيلر أن تحتل لقب المصممة الأكثر شهرة هذا العام، وذلك بعد تصميمها لثوب زفاف دوقة ساسكس ميغان ماركل. وكانت كيلر قد تولت العام الماضي منصب المديرة الإبداعية في دار Givenchy الفرنسية العريقة بعد أن توالت سابقاً على هذا المنصب أسماء كبيرة في عالم الموضة أمثال: جون غاليانو، ألكساندر ماكوين، جوليان ماكدونالد، وريكاردو تيشي.

قدمت كيلر جديدها مساء أمس الأحد ضمن فعاليات اليوم الأول من أسبوع باريس للأزياء الراقية الخاص بموسمي خريف وشتاء 2018-2019. وقد اختارت حدائق Archives Nationales الباريسية لتكون مسرحاً لعرضها الفاخر الذي تضمن 42 إطلالة استقت أفكارها من أرشيف مؤسس الدار هوبير دو جيفنشي الذي رحل في بداية العام الجاري.

تحيّة تقدير ووفاء إلى مؤسس هذه الدار الفرنسية العريقة أرادتها كيلر، التي رغبت من خلال تصاميمها أن تكرم حياته وتراثه معتبرةً إياه واحداً من أكثر الشخصيات تأثيراً على الموضة في عصرنا. ولكنها حرصت على ألا تقع في فخ التكرار وجمعت في الإطلالات نفسها بين القوة والرومنسية، وبين اللمسات الذكورية والطابع الأنثوي اللافت مما يفسر تضمن العرض بعض الإطلالات الرجالية التي طغت عليها أناقة الأسود وتزينت بلمسات معدنية براقة.

طيف النجمة أودري هيبورن خيم على العرض، فقد تهادت العارضات على أنغام أغنيتها الشهيرة Moon River فيما استوحت بعض الإطلالات أفكارها من أزياء صممها السيد جيفنشي لهيبورن وحولها من خلالها إلى أيقونة موضة بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي.

أناقة الأسود، بريق الفضي، فخامة المخمل، إشراقة الأبيض، لمسات الريش، والمشالح الطويلة...كلها عناصر اجتمعت لتجعل من هذه التصاميم الفاخرة خياراً مثالياً لأفخم مناسبات البساط الأحمر.

فقد برعت كيلر في تنفيد مجموعة استقت رؤيتها من أرشيف الدار ولكن قدمتها بأسلوب عصري بمساعدة فريق عمل مشاغل الدار الذي رافقها في تحية الجمهور عند نهاية العرض.

تعرفوا على بعض أبرز إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.