أزياء احتضنت أشعة الشمس وبريق المطر من جورج حبيقة

قدّم المصمم اللبناني العالمي #جورج_حبيقة مجموعته من الخياطة الراقية لخريف وشتاء 2018- 2019 ضمن فعاليات أسبوع #باريس لـ #أزياء الكوتور. وقد تمّ تنفيذ إطلالاتها الساحرة بإبداع لافت، لتترجم قصة باليه "بحيرة البجع" الشهيرة من خلال الأقمشة الفاخرة، والقصّات الحيويّة، ولعبة الشفافية التي يتقنها المصمم.

اعتمد حبيقة على مخيّلته الخصبة ليترجم رؤيته الخاصة لتجدد الطبيعة من خلال شفافية الدانتيل، ورقّة الموسلين، وغنى الأورغنزا. ولإطلالات حالمة قام بترصيع أزيائه بحبيبات من نور وذهب، ولآلئ احتضنت أشعة الشمس وبريق المطر.

فتزيّنت الأزياء بتدرجات ألوان بحيرة ساكنة حيناً وبليل مزيّن بالنجوم يشعّ في سمائه قمر يضفي سحره على كلّ ما تلمسه أشعّته المتألّقة حيناً آخر.

تجلّى جمال الطبيعة بشكل ورود، تفتّحت على خامات فاخرة، وتمّ تنفيذها بتقنيّات يدويّة منها التطريز والرسم، فتحوّلت الأزياء بفضل حرفيّة مشاغل دار جورج حبيقة، إلى لوحات فنيّة تزيّنت بألوان المغيب وبتدرجات تحيي ذكرى حلم عابر أو تحتفل بانطلاقة جديدة.

اختتم المصمم جورج حبيقة عرض أزيائه كالعادة بثوب زفاف أبيض أميريّ تزيّن خصره بالريش وتمّ ترصيعه يدوياً بحبيبات الكريستال. أما تنورته فتمّ تنفيذها بالدانتيل الذي اتخذ شكل تكسيرات رفيعة. وقد رافقه أكسسوار للرأس وطرحة طويلة من التول. تعرّفوا معنا على بعض أبرز إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.