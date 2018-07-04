طبول ومزامير شرقية تصدح في عرض ربيع كيروز الباريسي

على وقع الموسيقى الشرقيّة التي عزفتها الطبول والمزامير قدّم المصمم اللبناني ربيع كيروز مجموعة أزيائه على هامش فعاليات أسبوع باريس للأزياء الراقية.

عودة إلى جذوره الشرقية قام بها كيروز في هذه المجموعة التي حملت اسم Yalla وتضمّنت 46 إطلالة تزيّنت معظمها بخلطات لونيّة حيويّة تشكّل دعوة لحب الحياة والاستمتاع بها.

إطلالات عمليّة ومريحة استوحاها كيروز من أسلوب حياة المرأة الشرقيّة وقدّمها بطابع عصريّ لكل نساء العالم. عبايات، سترات، فساتين سهرة، سراويل واسعة تم تنفيذها بخامات إنسيابيّة تناسقت بامتياز مع أحذية "اللوفر" الملوّنة والمزيّنة بطبعات الخطوط، والأزهار، والمربعات.

مزيج الألوان جاء حيوياً بامتياز رغم كون المجموعة شتويّة، فقد أراد كيروز من خلالها أن يُبرز حيويّة المرأة الشرقيّة. وقد جعل التصاميم المستوحاة من طراز العباية تتناسق بامتياز مع سترة "البلايزر" حيناً ومع السروال العريض حيناً آخر، كما استعان بالأحجام متعددة الأطوال لإضفاء حركة وحيوية إضافيّة على الإطلالات.

تصاميم ربيع كيروز للخريف والشتاء المقبلين تناسب النساء من مختلف الأعمار، وخير دليل على ذلك أننا رأينا بعض العارضات التي غزا الشيب رؤوسهن يعرضنها بكلّ أناقة، فيما اختتمت العروض المؤثّرة اللبنانية نور عريضة بثوب أسود طويل وأكسسوارات ذهبيّة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.