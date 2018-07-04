لن تصدق كلفة أزياء ميغان ميركل بأقل من شهرين

كشفت كاتي نيكول المتخصصة في شؤون العائلة المالكة البريطانية أن كلفة الأزياء والأكسسوارات التي ارتدتها دوقة ساسكس ميغان ماركل، منذ يوم زفافها في 19 أيار/مايو الماضي وحتى بداية شهر تموز/يوليو الجاري، بلغت المليون دولار.

وتتضمّن هذه الكلفة الباهظة ثمن ثوب زفاف ميغان الذي حمل توقيع دار Givenchy وبلغ ثمنه وحده 440000$. أما الثوب الأبيض الثاني الذي ارتدته خلال حفل العشاء الذي تلى الزفاف وحمل توقيع دار Stella McCartney فبلغ ثمنه 157000$.

وقد كشفت نيكول أيضاً أن الثوب الكريمي الذي يتميّز بكمّين على شكل "كاب"، والذي ارتدته ميغان في أول مناسبة تخرج بها بمفردها مع الملكة كان أيضاً من Givenchy وبلغ ثمنه 18000$. أما الثوب الأبيض والأزرق الذي حمل توقيع دار Oscar de La Renta وارتدته لمناسبة حفل زفاف ابنة خالة زوجها الأمير هاري، فبلغ ثمنه 6000$.

والمعروف عن دوقة ساسكس أنها تحبّ ارتداء اللون الزهري المبودر، وقد رصدناها خلال فترة قصيرة بأكثر من إطلالة تزيّنت بهذا اللون كان آخرها اختيارها لتنورة و"توب" من Prada، كما سبق أن اعتمدته في إطلالة حملت توقيع دار Carolina Herrera وبلغ ثمنها 4000$. وهي ظهرت باللون نفسه في أول إطلالة لها بعد الزفاف حيث اختارت ثوباً يحمل توقيع العلامة البريطانية Goat بلغ ثمنه 643$.

وتشير الخبيرة في شؤون العائلة المالكة أن موقع ميغان كسفيرة جديدة للعائلة المالكة البريطانية يحتّم عليها أن تحافظ على صورة جميلة وأنيقة. ولكن من المنتظر أن تحذو ميغان حذو دوقة كامبريدج كايت ميدلتون في ارتداء أزيائها أكثر من مرة، "فارتداء هذه القطع الباهظة الثمن مرة واحدة فقط، سيكون جريمة لا تُغتفر." على حدّ قول نيكول.