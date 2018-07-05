أحد أشهر أبنية برشلونة يحضر في عرض إيلي صعب

شكّل مبنى La Pedrera الشهير، الواقع في مدينة برشلونة الإسبانيّة، مصدر الوحي الأساسي لمجموعة المصمم إيلي صعب من أزياء الكوتور للخريف والشتاء المقبلين التي قدّمها يوم أمس الأربعاء، ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

يتميّز هذا المبنى، الذي شُيّد في مطلع القرن الماضي وحمل توقيع المهندس المعماري أنطونيو غاودي، بواجهاته الحجريّة المتموّجة وشرفاته المصنوعة من الحديد المطاوع، وتجسيده للعلاقة الحميمة بين الضوء والظلّ. وقد استحضر صعب كلّ هذه العناصر ليزيّن بها أزياءه الفاخرة بلمسات هندسيّة أضفت عليها طابعاً فنيّاً مبتكراً.

61 إطلالة تضمّنها عرض صعب الذي حمل عنوان "أضواء وظلال"، وافتُتح بمجموعة من الإطلالات السوداء تزيّنت بالتطريزات والمشغولات اليدويّة الفاخرة. وقد تلتها في القسم الثاني من العرض مجموعة من الأثواب الطويلة تلوّنت بتدرجات الأحجار الكريمة، فيما غلبت على القسم الثالث منه التدرجات الحياديّة وأبرزها البيج العاري والرمادي الفاتح.

الأوراق والزخارف المعدنيّة التفّت حول الإطلالات التي زيّنها الكريستال واللؤلؤ. وقد استعمل المصمم طبعات حصريّة، وتطريزات خاصة، وأقمشة فاخرة مثل البروكار والغازار دون أن يتخلّى عن رقة الدانتيل والتول التي يحرص على استعمالها في مختلف مجموعاته.

اعتمد صعب بشكل كبير على لعبة الشفافية، واستعان بالضوء ليلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الشفافية الأثيريّة التي تسرّبت بنعومة عبر طبقات الأقمشة المختلفة والأحجام المنسدلة.

أجواء احتفالية راقية رافقت جميع الإطلالات التي تنوّعت بين بدلات رسميّة، وسترات مزركشة، ومعاطف طويلة، وأثواب قصيرة حدّدتها أحزمة رفيعة وفساتين سهرة تمّ تنفيذها بأقمشة غنيّة لامعة. وقد جاء ثوب الزفاف بلونه السكري وطرحته المبتكرة ليختتم العرض ويجعل من عروس إيلي صعب ملكة متوّجة على عرش الأناقة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة إبلي صعب من الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2018-2019 فيما يلي.