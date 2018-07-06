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أناقتكِ من وحي إليسا و"المؤثرات" في شوارع باريس

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
إليسا في شوارع باريس
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اعتادت النجمة اللبنانية #إليسا على مواكبة فعاليات أسبوع باريس للموضة، والتواجد في عرض مصمّمها المفضّل إيلي صعب. وقد رصدناها في شوارع العاصمة الفرنسيّة بعد متابعتها لعرض صعب الخاص بأزياء الكوتور للخريف والشتاء المقبلين.

بدت إليسا في منتهى #الأناقة بإطلالة باللون الأسود حملت توقيع إيلي صعب، وتألّفت من ثوب أسود طويل تميّز بتنورته الشفافة وتطريزه المبتكر. وقد رصدنا الإطلالة نفسها على "المؤثّرة" البرازيلية كاميلا كويللو التي تواجدت في عرض صعب أيضاً ولكنها استبدلت الحزام الذي اعتمدته إليسا باللون الأسود بآخر أخضر اللون.

المؤثرة البرازيلية كاميلا كويللو المؤثرة البرازيلية كاميلا كويللو

كويللو التي تملك أكثر من 7 ملايين متابع على موقع إنستغرام، ظهرت أيضاً بأكثر من إطلالة لافتة في شوارع باريس كان أبرزها البدلة الزهرية التي نسّقتها مع حقيبة من التويد تحمل توقيع "شانيل" Chanel، وإطلالة باللون الأسود تزيّنت بالريش عند أعلى "التوب" وأسفل التنورة.

كاميلا كويللو كاميلا كويللو

أما "المؤثّرة" الإيطالية كيارا فيراغني التي تملك أكثر من 13 مليون متابع على موقع إنستغرام فلفتتنا أيضاً بالإطلالات التي ظهرت على هامش فعاليات أسبوع #الموضة، وأبرزها ثوب طويل من "ديور" Dior ارتدته لدى توجهها لحضور عرض الدار، وثوب مطبّع بالكامل بلوغو "فندي" Fendi نسّقته مع حذاء عالي الساق باللون الذهبي.

كيارا فيراغني بإطلالة من ديور كيارا فيراغني بإطلالة من ديور
المؤثرة الإيطالية كيارا فيرغني المؤثرة الإيطالية كيارا فيرغني

بدورها، حضرت "المؤثّرة" اللبنانية كارن وازن بكامل أناقتها أيضاً في شوارع باريس، وقد رصدناها بثوب أسود طويل مكسّر في عرض "ديور" Dior، وبإطلالة من الدانتيل في عرض إيلي صعب، كما لفتتنا بإطلالة عصريّة تألّفت من سترة وتنورة طويلة مكسّرة من AcneStudios.

كارن وازن في طريقها إلى عرض إيلي صعب كارن وازن في طريقها إلى عرض إيلي صعب
كارن وازن بإطلالة من ديور كارن وازن بإطلالة من ديور
المؤثرة اللبنانية كارن وازن بإطلالة من أكني ستوديوز المؤثرة اللبنانية كارن وازن بإطلالة من أكني ستوديوز

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