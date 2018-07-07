10 أفكار لارتداء أكثر ألوان الصيف إشراقاً

عندما يختلط الأحمر بالأخضر يولد اللون الأصفر الذي يُعتبر أكثر الألوان إشراقاً كونه لون الشمس والذهب. أما محبّات هذا اللون فيتمتّعن عادةً بشخصيّات مرحة، متفائلة ومحبّة للحياة، ويتميّزن بسرعة بديهة ونزعة إلى التميّز والابتكار.

يُعتبر اللون الأصفر من أساسيّات موضة هذا الصيف، ولذلك نشجّعكِ على اعتماده لإطلالة حيويّة مشرقة. أما إذا كنت تجدين صعوبة في تنسيقه، فإليكِ بعض الأفكار والنصائح التي من شأنها أن تساعدكِ في هذا المجال.

1- يتناسق اللون الأصفر بامتياز مع الأبيض، والأزرق، والأسود. وللحفاظ على إطلالة عصريّة تجنّبي ارتداءه مع الألوان القويّة مثل الأحمر، والوردي، والبرتقالي.

2- لا تترددي في اعتماد البدلة الصفراء لإطلالة مشرقة ولافتة على السواء. ونسّقيها مع حذاء رياضي بسيط لإطلالة عصريّة على طريقة العارضة بيللا حديد.

3- اختاري الأصفر لوناً مناسباً لمعطفكِ الصيفي الذي يسهل تنسيقه مع أزياء حياديّة اللون مما يضفي على إطلالتكِ لمسات من الحيوية والإشراق.

4- لمظهر كلاسيكي، ولكن بعيد عن الصرامة، جرّبي "تايور" باللون الأصفر تنسقينه مع "بولو" صيفيّة بلون مشرق أيضاً.

5- يشكّل اللون الأصفر حليفاً مثالياً لخامة الدنيم، فلا تترددي في تنسيق سروالكِ المصنوع من الدنيم الفاتح أو الداكن مع بلوزة باللون الأصفر المشرق.

6- يُعتبر اللون الأصفر أرضيّة مثالية للطبعات المزركشة بالأزهار، فلا تترددي في اعتمادها لإطلالة منعشة هذا الصيف.

7- اختاري حقيبة يد أو حذاء باللون الأصفر لإضفاء لمسات مشرقة على إطلالة يغلب عليها لون الأسود أو الأزرق.

8- يمكنكِ اعتماد تدرجات الأصفر الخردلي، إذا كنت تبحثين عن إطلالة هادئة ولافتة في الوقت نفسه.

9- جرّبي طبعة الخطوط العاموديّة بالأصفر والأبيض لإطلالة صيفيّة عصريّة ومنعشة.

10- عند اعتماد الأصفر في أزياء المناسبات، يُفضّل اختياره بلون فاتح وحيادي لإطلالة راقية وأنيقة.