أفكار جديدة لارتداء الطبعات الاستوائية

أشجار نخيل، أزهار ضخمة، ألوان مشرقة... الطبعات الاستوائية تغزو أزياءنا هذا #الصيف، ولكن تنسيقها ليس بالأمر السهل كما تعتقدون. إذ يجب التقيّد ببعض النصائح التي تجعل من الإطلالة عصرية وأنيقة في الوقت نفسه وتبعدكنّ عن فخ #الأزياء الروتينيّ في هذا المجال.

- للحصول على إطلالة أنيقة يكفي اعتماد الطبعات الاستوائية نفسها لكامل الإطلالة. فمن شأن ذلك أن يجعلكِ تبدين ممشوقة وأكثر نحافةً مما أنت عليه.

- الطبعات الاستوائية لا تقتصر على الأزهار فقط، ولكن يمكنكِ اعتماد طبعة الفاكهة الاستوائية أيضاً لإطلالة شبابيّة مرحة ومبتكرة.

- نسّقي الجامبسوت الذي تزيّنه الطبعات الاستوائية مع سترة "بلايز" كلاسيكيّة تتلوّن بالأسود أو الأبيض، وصندل صيفيّ ذي كعب مرتفع، وحقيبة بسيطة.

- ارتدي سروال الدنيم مع تي شيرت باللون الأبيض وسترة "بومبر" تزيّنها الطبعات الاستوائية لإطلالة عصريّة بعيدة عن التكلّف.

- للحصول على أناقة مضمونة، يكفي تنسيق الأزياء التي تزيّنها الطبعات الاستوائية مع حذاء رياضي أبيض وحقيبة مصنوعة من الخشب أو القصب.

- #الطبعات_الاستوائية لا تقتصر على الإطلالات الكاجوال فقط بل يمكن اعتمادها أيضاً في المناسبات عند اختيار الأزياء المصنوعة من #الحرير، أو التفتا، أو الشيفون.

- كوني جريئة في الجمع بين عدة طبعات وألوان للحصول على إطلالة استوائية تتميّز بطابعها البوهيمي المبتكر.

- إذا كنتِ من محبّات ارتداء البدلات، فلماذا لا تعتمدين بدلة تزيّنها الطبعات الاستوائية لإطلالة تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات المبتكرة.