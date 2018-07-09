15 نصيحة جمالية تسهل حياتك في موسم الإجازات

في إطار التحضيرات لموسم الإجازات لابّد لكِ أن تعتمدي بعض الخطوات العمليّة والسهلة التي من شأنها أن تساعدكِ في الحفاظ على جمالكِ دون أن تكلّفكِ الكثير من الجهد أو الوقت. إليكِ فيما يلي 15 نصيحة جمالية أثبتت فعاليتها في هذا المجال:

1- قشّري وجهكِ بالسكر:

يشكّل التقشير وسيلة سهلة للتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على بشرة وجهكِ. ولتحضير مقشّر من مكونات تملكينها في المنزل، يكفي أن تخلطي حليب تنظيف البشرة الذي تستعملينه مع القليل من السكّر البودرة ثمّ تدلّكي بشرتكِ بهذا الخليط لمدة 3دقائق قبل شطفها بالماء وتطبيق كريم مرطّب.

2- اعتني ببشرتكِ الدهنيّة:

للتخفيف من إفرازات بشرتكِ الدهنية في فصل الصيف، واظبي على استعمال هذا القناع المقشّر السريع التحضير مرة أسبوعياً. يكفي أن تبشري حبتين من الخيار وتخلطيهما مع ملعقة من حليب البودرة ثمّ تطبّقي الخليط على بشرتك وتتركيه لمدة 20 دقيقة كي يجفّ قبل أن تدلّكيه بلطف لإزالته وتغسلي بشرتكِ بالماء البارد.

3- استعيني بهذا الملطّف المجاني تقريباً:

يتميّز الشاي الأخضر بكونه مهدئا للبشرة، وبفعالية كبيرة في مكافحة الجزيئات الحرة. ضعي في الثلاجة كيس الشاي الأخضر الذي صنعته لكي تشربيه. وفي اليوم التالي، مرريه على بشرة وجهك كملطّف بعد استخدام حليب التجميل المنظف.

4- اجعلي الماسكارا تدوم طويلاً:

يمكنكِ إطالة عمر الماسكارا التي تستعملينها حتى لو أصبحت جافة. يكفي أن تضعي عبوتها وهي مغلقة في كأس من الماء الحار وليس الغالي لمدة 10 دقائق تقريبا، لتجدي أنها أصبحت سهلة التطبيق.

5- خطوة واحدة للحصول على نظرة عميقة:

يكفي أن تضعي لمسة من ظلال العيون البيضاء القزحية تحت الحاجبين بالضبط، في منتصف القوس لإضافة لمسة من العمق إلى نظارتك.

6- طبّقي هذه الظلال المشرقة:

ضعي لمسة من اللون الوردي الفاتح في وسط الجفن العلوي، فمن شأن ذلك أن يضمن لكِ الحصول على لمسة فوريّة من الإشراق

7- احتفظي بقلم الكحل في الثلاجة:

في موسم الحرّ، ينصحكِ خبراء الماكياج بالاحتفاظ بقلم الكحل في الثلاجة مما يسهل عليك استعماله عند تخطيط العينين، يؤمّن لكِ نتائج مثالية، ويحافظ على ثبات ماكياجكِ لفترة أطول.

8- اعتمدي هذه الحيلة قبل وضع الماسكارا:

مرري على رموشك قطعة قطن مغمّسة بببودرة التلك قبل تطبيق الماسكارا للحصول على رموش كثيفة. وإذا كانت الماسكارا فارغة وجافة، يمكنك إطالة حياتها عن طريق وضع قطرة أو قطرتين من ماء الترنجان فيها. حركيها جيدا باستخدام الفرشاة.

9- جرّبي هذه الحيلة للحفاظ على طلاء الأظافر:

احتفظي بطلاء الأظافر الذي تستعملينه في الثلاجة لحمايته من الجفاف في فصل الصيف، وستكتشفين أن هذه الحيلة البسيطة ستحافظ على صيغته الأساسية لفترة أطول.



10- استعيني بالليمون لتبييض الأظافر:

انقعي أظافركِ لخمس دقائق في محلول الليمون لتبييضها. وإذا كنت مستعجلة استخدمي منديلا معطّرا بالليمون ومرريه تحت الأظافر بمساعدة عود صغير.

11- استبدلي رغوة الحلاقة:

ليس هناك أفضل من القليل من الكونديشنر لاستبدال المستحضر الراغي الذي تستعملينه عند حلاقة الساقين. طبّقي القليل من الكونديشنر على الساقين قبل تمرير شفرة الحلاقة على بشرتكِ، وستكتشفين أنكِ ستحصلين على حلاقة ناعمة دون أي جروح.

12- حضّري مستحضر تسمير ذاتي بمكوّن واحد فقط:

بعد تنظيف الجسم وتقشيره خلال الاستحمام، انشري طبقة سائلة من الحناء على الجسم واتركيها بضع دقائق. ثم اشطفيها بالماء للحصول على اسمرار لافت.

13- لتتخلّصي من آثار الشامبو الملوّن عن الجلد:

افركي الجلد الذي تلون من الشامبو بقطعة قطن مبللة بالماء بعد أن تضعي عليها القليل من رماد السجائر ثم اشطفي بالماء.

14- لتحصلي على شعر لامع جداً:

احرصي على خلط ماء شطف شعركِ بملعقة صغيرة من عصير الليمون أو خل التفاح، وستكتشفين أن هذه الحيلة البسيطة قادرة على إعادة اللمعان إلى شعركِ.

15- حضّري مقشّرا ينعّم ويغذي بشرة جسمكِ:

لتنعيم وتغذية بشرتكِ في خطوة واحدة، صبي في وعاء غطاء من زيت مغذي وحفنتين من مقشر الجسم واخلطيهما معا. ضعي المزيج على بشرتك الرطبة وإفركيها جيداً قبل شطفها بالماء.