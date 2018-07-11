هكذا تحوّلين قميصكِ الأبيض من كلاسيكي إلى مبتكر

يشكّل القميص الأبيض إحدى القطع الأساسيّة في خزانتنا، ولكن اعتماده لا يقتصر فقط على ارتدائه مع القطع الكلاسيكيّة إذ يمكن أن يكتسي طابعاً شبابياً، عصرياً، ومبتكراً لدى تنسيقه بالأساليب التالية:

1- إن تنسيق القميص الأبيض ذي القصّة الرجالية مع سروال من الدنيم يؤمن إطلالة شبابيّة وراقية في الوقت نفسه. أما اختيار القميص الأبيض الذي تزيّنه الكشاكش فيضفي لمسات أنثويّة على أكثر الإطلالات كلاسيكيّة.

2- جرّبي ارتداء قميصكِ الأبيض ذي القصّة القريبة من الجسم تحت ثوب عاري الكتفين لإطلالة مبتكرة وأنيقة في الوقت نفسه.

3- ارتدي قميصكِ الأبيض مع سروال من قماش اللينين باللون البيج ونسّقيه مع حقيبة بيضاء اللون لإطلالة صيفيّة لافتة ببساطتها وانتعاشها.

4- نسّقي قميصكِ الأبيض مع سروال باللون نفسه وسترة "بلايزر" ملوّنة بلون حياديّ كالبيج الداكن أو مشرق كالأخضر، أو الأزرق، أو الأصفر.

5- اتركي أزرار كمّي قميصكِ الأبيض مفتوحة لإضفاء لمسة مميّزة على إطلالتكِ عندما تكون كلاسيكيّة.

6- ابحثي عن قميص أبيض تزيّنه اللمسات المبتكرة كالشراريب، أو حبّات اللؤلؤ، أو حتى الرسومات لإضفاء لمسة من الخصوصيّة على إطلالتكِ.

7- جرّبي القميص الأبيض المخطّط عامودياً بلون آخر ونسّقيه مع سروال الدنيم وأكسسوارات عصريّة للحصول على إطلالة شبابيّة غير متكلّفة.

8- يمكنكِ تنسيق القميص الأبيض مع تنورة من الجلد الصيفي، واستبدلي الألوان الداكنة في هذا المجال بالتدرجات الباستيليّة المشرقة.

9- نسّقي قميصكِ الأبيض مع حذاء رياضيّ ضخم يضفي طابع "كاجوال" وعصريا على كامل إطلالتكِ.

10- لإطلالة صيفيّة منعشة، ارتدي قميصكِ الأبيض مع تنورة طويلة باللون نفسه واختاري أكسسوارات من القشّ أو القصب تتناسب مع أجواء موسم الراحة والعطلات.