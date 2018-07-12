ميغان ماركل تبدّل إطلالاتها 5 مرات في 24 ساعة

استطاعت #ميغان_ماركل أن تحصد لقب "الأسرع في تبديل إطلالاتها"، بحيث رصدناها مؤخراً تبدّل خلال 24 ساعة 5 إطلالات تميّزت جميعها ببساطة وأناقة لافتة، مما جعلها تستحق مكانتها الجديدة كأيقونة #موضة عالمية.

وكانت دوقة ساسكس اختارت أول إطلالاتها في هذا المجال من Dior، حيث ارتدت ثوباً أسود يشبه إلى حدّ بعيد تصميم ثوب زفافها الذي حمل توقيع دار Givenchy. ونسّقته مع أكسسوار للرأس باللون نفسه من Stephen Jonesوحذاء "ستيليتو" باللون العاجي، فبدت بكامل أناقتها في احتفالات العيد المئة للقوات الجويّة الملكيّة في بريطانيا.

إطلالتها الثانية ظهرت بها في مطار دبلن لدى وصولها إلى إيرلندا في زيارة رسميّة برفقة زوجها الأمير هاري. وقد اختارت للمناسبة #أزياء من علامتها المفضّلة Givenchy، تألّفت من تنورة ضيّقة يبلغ ثمنها 1590 دولار و"توب" رقيقة باللون نفسه. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة من Strathberry سعرها حوالي 613 دولار، حذاء من Paul Andrew يبلغ سعره 625 دولار، وأقراط للأذنين من Vanessa Tugendhaft سعرها حوالي 875 دولار.

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لإطلالتها الثالثة اختارت ميغان ثوباً أسود اللون بدون أكمام لحضور الحفل الذي أقيم في السفارة البريطانية في إيرلندا. وقد حمل ثوبها توقيع المصممة البريطانية Emilia Wickstead وبلغ سعره حوالي 2640 دولار. وكان خيارها في هذا المجال مستغرباً نظراً لللغط الذي أثارته هذه المصممة عندما ادعت أن ثوب زفاف ميغان مستوحى من أحد تصاميمها ثم عادت وتراجعت معتذرةً عن ادعائها هذا.

نسّقت دوقة ساسكس ثوبها الأسود مع أقراط ماسيّة من Birks بلغ ثمنها 3475 دولار، حذاء "ستيليتو" أسود اللون من Aquazurra ثمنه 750 دولار، وحقيبة "كلاتش" ساتينيّة من Givenchy يبلغ سعرها 1990 دولار.

في إطلالتها الرابعة، اختارت ميغان ثوباً باللون البيج الرمادي من Roland Mouret للقاء الرئيس الإيرلندي وزوجته. وقد بلغ ثمن زيّها 1980 دولار، ونسّقته مع أقراط ماسيّة من Birks سعرها 1200 دولار وحذاء أسود من Paul Andrew سعره 625 دولار. وكمّلت إطلالتها بحقيبة Pekaboo منFendi يبلغ سعرها 6500 دولار.

وفي إطلالتها الخامسة تألّقت ميغان ببدلة سوداء حملت توقيع Givenchy ويُقدّر ثمنها بحوالي 3300 دولار. وقد نسّقتها مع حزام بسعر 374 دولار وحقيبة بسعر 2450 دولار الاثنان من Givenchy أيضاً. أما حذائها فمن Sarah Flint وسعره 355 دولار.

إن عمليّة حسابيّة صغيرة لأسعار الإطلالات الأخيرة التي ارتدتها ميغان خلال 24 ساعة فقط يدلّ على أن سعرها يفوق الـ40 ألف دولار ويؤكد أنها سوف تحتاج إلى ميزانية ضخمة لأناقتها فقط في الأيام القادمة.