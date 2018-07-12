هذا الفريق هو صاحب أفضل زي في مونديال 2018

رغم خسارة الفريق النيجيري في التأهل إلى مراحل متقدّمة خلال مباريات #كأس_العالم للعام 2018، فقد تحوّل الزي الرسمي الذي اعتمده هذا الفريق في مباريات كأس العالم إلى موضة يتسابق على اعتمادها محبّو #الإطلالات_الرياضيّة المميّزة. وقد اختير هذا اللباس الذي صممته ونفّذته علامة Nike كأفضل زيّ من بين الأزياء التي اعتمدتها الفرق المشاركة في مونديال 2018 الذي يقام حالياً في روسيا.

من لباس رياضي إلى موضة عالميّة

من لاغوس إلى باريس، مروراً بلندن ووصولاً إلى موسكو، ضربت حمى الحصول على هذا الزيّ هواة رياضة كرة القدم في مختلف أنحاء العالم مما جعله ينفد بعد 3دقائق فقط من طرحه على الإنترنت.

المسؤولون عن الشركة كانوا قد صرّحوا عن تلقيهم أكثر من 3 ملايين طلب لحجز هذا الزيّ مسبقاً على الإنترنت. وهم يردّون الإقبال عليه إلى كونه استطاع أن يجمع بين التصميم المريح واللمسات المتجددة التي جعلت منه رمزاً للشباب العصري. وهذا ما يفسّر التهافت عليه ليس فقط من مشجّعي #الفريق_النيجيري في كرة القدم ولكن أيضاً من هواة ارتداء #الأزياء_الرياضيّة في حياتهم اليوميّة.