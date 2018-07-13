هذه فوائد بقايا القهوة لجمالكِ

يعرف "التفل" بأنه هو المتبقي في فنجان القهوة أو الركوة بعد تحضيرها، والذي نتخلّص منه عادةً بعد تحضيرها.

ولكن هل تعلمون أن لهذا المسحوق الأسود فوائد جمالية متعددة تؤمّن عناية سهلة، سريعة وغبير مكلفة ببشرة الوجه والجسم وبالشعر أيضاً. تعرّفوا فيما يلي على 8 استعمالات جماليّة لتفل القهوة، ولا تتأخروا في تجربتها للتأكد من فعاليتها.

1- لشدّ البشرة وإعادة الحيوية إليها:

عندما تلاحظين أن بشرتكِ متعبة وفاقدة للحيوية، حضّري لها قناعاً خاصاً بخلط ملعقة كبيرة من تفل القهوة، بياض بيضة والقليل من العسل. طبّقي هذا الخليط على بشرة وجهكِ وعنقكِ لمدة 10 دقائق واستفيدي من خصائصه التي تنشّط البشرة وتخفي علامات التعب الظاهرة عليها.

2- بلسم منعّم للشعر الداكن اللون:

يحتاج شعركِ الجاف والمتعب إلى عناية خاصة تنعّمه وتعزّز لونه البني أو الأسود. يكفي أن تستبدلي الكونديشنر الذي تستعملينه عادةً بعد غسل شعركِ بالقليل من تفل القهوة توزّعينه على كامل الشعر ثمّ تفركينه جيداً قبل تفويحه بالماء للحصول على شعر ناعم ذات لون مشرق.

3-مزيل للهالات المحيطة بالعينين:

يؤدي التعب والسترس إلى تفاقم مشكلة الهالات الداكنة المحيطة بالعينين. وللتخفيف من حدّتها بطريقة طبيعيّة، يكفي خلط ملعقة صغيرة من تفل القهوة مع ملعقة صغيرة من اللبن و5قطرات من عصير الليمون. احتفظي بهذا الخليط بضع ساعات في الثلاجة قبل تطبيقه كقناع على محيط العينين لمدة 15 دقيقة، ثمّ اشطفيه بالماء البارد . كرّري تطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً للحفاظ على نظرات مشرقة على الدوام.

4-مدمّر للسيلوليت:

تدخل خلاصة القهوة عادةً في تركيبة العديد من الكريمات المنحّفة والمضادة للسيلوليت. ولكن هل تعلمين أنه يمكنكِ تحضير خلطة مضادة للسيلوليت بنفسكِ. يكفي خلط القليل من تفل القهوة مع زيت الزيتون، ثمّ طبّقي هذا الخليط على مناطق ظهور السيلوليت عند الساقين والأرداف. يمكنكِ أيضاً تغليف المنطقة المعالجة بورق النايلون للمساعدة على نفاذ الكافيين الموجود في القهوة إلى عمق المسام.

اتركي هذا الخليط على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة وكرّري استعمال هذه الخلطة مرتين أسبوعياً لمدة شهر على الأقل للحصول على أفضل النتائج في هذا المجال.

5- مقشّر لبشرة الوجه:

يمكن لتفل القهوة أن يتحوّل إلى مقشّر فعّال للبشرة يخلّصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها ويتركها ناعمة الملمس. يكفي خلط ملعقة صغيرة من تفل القهوة مع بياض بيضة ونصف ملعقة صغيرة من السكر الأسمر، ثمّ تدليك الخليط على بشرة الوجه لدقيقتين أو ثلاثة للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

6- للتخلّص من رائحة اليدين المزعجة:

عندما تلتصق الروائح المزعجة باليدين أثناء تحضير الطعام أو القيام بالأعمال المنزلية، يكفي فرك يديكِ بتفل القهوة لمدة دقيقة ثم شطفها جيداً بالماء لتلاحظي أن الروائح الكريهة اختفت بالكامل.

7- مقشّر لبشرة الجسم:

يمكنكِ الحفاظ على بشرة جسمكِ نعمة طوال الصيف من خلال المواظبة على استعمال هذه الخلطة المقشّرة. لتحضيرها أنت بحاجة إلى ملعقة كبيرة من تفل القهوة، ملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. إفركي هذا الخليط على بشرة جسمكِ الرطبة لبضع دقائق لتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها وتستعيد نعومتها.

8- مرطّب للبشرة الجافة:

عندما تشعرين أن بشرتكِ الجافة بحاجة إلى ترطيب طبّقي عليها خلطة مؤلّفة من ملعقة صغيرة من تفل القهوة وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. دلّي هذه الخلطة لمدة دقيقة على بشرتكِ ثمّ اتركيها عليها لمدة 10 دقائق قبل شطفها بالماء. وستلاحظين أن بشرتكِ استعادت رطوبتها، ونعومتها، وأصبحت أكثر إشراقاً.