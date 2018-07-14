تعرّفي على الماكياج المثالي للعيون البنيّة

المعروف عن صاحبات العيون البنيّة أنهن محظوظات جداً عندما يتعلّق الأمر بالماكياج، إذ أن جميع الألوان تليق بهنّ. ولكن تبقى بعض التدرجات اللونيّة أكثر مناسبةً من سواها في إبراز سحر نظراتهن وإشراقها. ولاكتشاف الماكياج المثالي للعيون البنية، تعرفي فيما يلي على درجات الألوان التي عليك اختيارها أو تجنبها.

- نصائح الخبراء لإتقان ماكياج العيون البنيّة:

لإبراز جمال العيون البنية، من الضروري أن يكون الماكياج عميقا حتى لا يظهر لون العينين باهتا وفاقداً للإشراق.



لجميع العيون البنية:

• اختاري ظلال العيون الوردية والبنفسجية أو الطبيعية التي تلطف نظرة العين.

• لتعزيز جمال العيون البنية، اختاري درجات الألوان الدافئة: البني وألوان الشوكولا... اختاري أيضا الألوان العميقة مثل الرمادي الداكن، واللؤلؤي العاجي، والبيج القزحي، والبرقوقي الداكن، وطبعا الأسود.

• بالنسبة للون الأزرق، اختاري فقط درجات الألوان الداكنة منه مثل الأزرق البحري أو الأزرق النيلي، فهي تدرّجات تبث الحياة في نظرة العين.

• لإطلالة لافتة، أبرزي عينيك باستخدام الألوان المعدنية، مثل البرونزية أو الذهبية أو النحاسية أو الفضية بدلاً من ظلال العيون المطفأة.

• يمكنك أيضا الابتعاد قليلا عن ماكياج العيون البنية التقليدي واختيار ألوان مثل الأخضر الداكن أو البرتقالي.

لماكياج العيون البنية التي تميل إلى اللون البندقي:

• لمنح عمقا أكبر لعيونكِ البنيّة، اختاري ظلال عيون باللون البني، أيا تكن درجة اللون، سواء بني فاتح أو داكن. وتناسبك درجات اللون الأخضر أيضا، ولكن فقط إذا تجنبت درجات الألوان الفاتحة جدا. ومن درجات اللون الأخضر، اختاري مثلا اللون الكاكي.

• إذا كنت ترغبين بماكياج هادئ، أضيئي نظرة عينيك عن طريق رسم خط أسود رفيع مع لمسة من الماسكارا. فهو ماكياح بسيط يبرز جمال عينيك الفاتحة.

- امنحي نظرة عينيك العمق:



الماسكارا، الآي لاينر، ظلال العيون، أقلام العين، الكحل، لديك كل شيء لجعل نظرة عينيك أكثر عمقا.

• تجنبي جعل نظرة عينيك تبدو قاسية، بتطبيق الماسكارا على جذور الرموش فقط. وتجنّبي وضع الكثير من الماسكارا على طول الرموش، لأن هذا قد يأتي بعكس النتيجة المرجوة.

• يمكنك اختيار ماسكارا سوداء لإضفاء الغموض على عينيك، حيث أن اللون الأسود يناسب الجميع. ويمكنك أيضا اختيار الماسكارا الزرقاء لتفتيح وإضاءة نظرة عينيك. وإذا كانت بشرتك فاتحة، فإن الماسكارا البنية هي المناسبة لك.

• إذا رغبت بوضع الآيلاينر أيضا، يجب أن يكون خطه رفيعا وقريبا من الرموش. اختاريه باللون الذي يعجبك، فلون عينيك يناسبه الكثير من الألوان. وتذكري أن الآيلاينر الغامق يبرز اللون البني لعينيك في حين أن الآيلاينر الفاتح يبرز ماكياجك أكثر من عينيك.

• أقلام العينين التي ينصحكِ الخبراء باستخدامها هي: الأسود، أو الأزرق، أو البني، أو البرقوقي.

• لماكياج السهرة يمكنك استخدام ألوان معدنية لماكياج العينين، خاصة ظلال العيون باللون الذهبي. كوني جريئة في استخدام الألوان المعدنية وستكتشفين أنها تبرز جمال عينيك.

• انسي ما سمعته عن العيون البنية والماكياج الدخاني... فالماكياج الدخاني، مثل الرموش الزائفة، يمنحك مظهرا أنثويا فاتنا. وستجدين بسهولة ألوان مخصصة لماكياج العيون البنية لتحقيق لوك الماكياج الدخاني.



- ألوان لا تحبّها عينيكِ البنيتين:

• إذا كانت عيونك غامقة، تجنبي وضع ظلال العيون الفاتحة جدا لكي لا تكون النتيجة عيون باهتة أو متعبة. فهذه الألوان قد تفتح لون عينيك وتعطيها شكلا حزينا وقاسيا في الوقت نفسه.

• لكي يكون اللون الأخضر جميلا على العيون البنية، يجب ألا يكون فاتحا جدا. فالألوان الفاتحة جدا تميل إلى جعل بياض العين أكثر اصفرارا، وهذا لا يبرز جمال العين.

• اللون الأزرق الفاتح ممنوع استخدامه في ماكياج العيون البنية لأنه يتناقض مع لون عينيك بشكل كبير. استخدمي اللون الأزرق مثل اللون الأخضر، أي بدرجات اللون الداكنة فقط.