أفكار جديدة لأناقتكم من شوارع نيويورك

روزنامة أسابيع الموضة العالمية كانت حافلة مؤخراً. فبعد أسابيع #الأزياء الرجالية لربيع وصيف 2019 التي جرت في كلّ من لندن وميلانو وباريس كان متابعو الموضة على موعد مع أسبوع باريس للأزياء الراقية، ليليه مباشرةً أسبوع نيويورك للأزياء الرجالية.

ومن يتجوّل في شوارع "التفاحة الكبيرة"، أو Big Apple كما يسمّونها، على هامش أسبوع #الموضة سوف يعود بالتأكيد بأفكار جديدة في مجال #الأناقة اعتمدها روّادها. تعرّفوا على بعض هذه الأفكار وتبنّوها لإضافة لمسات من التجدد على إطلالاتكم الصيفيّة.

في الأناقة الرجالية

الرجال في نيويورك يبحثون عن الطابع الكاجوال حتى عند ارتدائهم البدلات، ولذلك نجدهم يعتمدون بدلة من الدنيم، أو بدلة مطبّعة بالأزهار، أو بدلة يرافقها سروال قصير، أو بدلة تزيّنها خطوط عامودية عريضة. وتنسيق البدلة في هذه الحالة يكون دائماً مع حذاء رياضي ونظارات شمسيّة.

الألبسة المستوحاة من تلك التي يتمّ اعتمادها في المباريات الرياضية، هي أيضاً المفضّلة لدى الرجال في نيويورك، فهي تناسب الأجواء الصيفيّة وتؤمن الشعور بالراحة مع الحفاظ على الطابع الشبابي العصري للإطلالات.

في الأناقة النسائية

موضة "التوربان" أو العمامة ظهرت بشكل لافت في شوارع نيويورك. وقد رأينا النساء يعملن على تنسيق هذا الغطاء الخاص بالرأس مع أزيائهنّ بشكل لافت ومبتكر.

الخطوط العامودية هي من الطبعات المفضّلة لدى النساء في شوارع نيويورك، فقد زيّنت البدلات النسائية، والأثواب المتوسطة الطول، والتنانير المكسّرة التي تناسقت مع بلوزة تزيّنها الطبعة نفسها.

الأثواب المخرمة انتشرت بوفرة في موضة الصيف النيويوركي، وكذلك الخامات المعدنيّة التي اتخذت شكل تنانير أو سراويل أو أثواب أضافت لمسات مشرقة على الإطلالات. وقد حافظت الأزياء المستوحاة من ثياب النوم الرجالية على حضورها كما لفتنا الاستعانة بالأكسسوارات الضخمة التي أضفت لمسات مبتكرة على الإطلالات.

تابعوا معنا الصور التالية من شوارع نيويورك واستوحوا منها أفكاراً لأناقتكم.