5 أخطاء تجميلية نرتكبها جميعاً في الصيف

لكل فصل روتينه التجميلي الذي يناسبه نظراً للتبدلات التي تطرأ على حاجات ومتطلبات البشرة والشعر بتبدل الظروف المناخية وأسلوب الحياة. فيما يلي جمعنا لكنّ أكثر 5 أخطاء شائعة نرتكبها بحق جمالنا في هذا الموسم. تعرفن عليها وتجنبنها للحفاظ على إطلالة منعشة ومشرقة حتى في فصل الحر.

1- عدم تحضير البشرة للطقس الصيفي

تتأثر بشرتنا بشكل كبير خلال هذا الموسم بالتبدلات في الحرارة بين الأجواء المكيفة التي نعيش فيها ساعات طويلة والارتفاع الكبير في الحرارة الذي يواجهنا عند الخروج إلى الهواء الطلق.

فالهواء المكيف يسبب جفافاً كبيراً في بشرة الوجه والجسم مما يجعلها تبدو متعبة وفاقدة للحيوية. لذلك من الضروري تبني عادة ترطيب بشرة الوجه صباحاً ومساءً بعد تنظيفها حتى في حال عدم الخروج من المنزل. أما بشرة الجسم فيجب ترطيبها بعد كل حمام حتى عندما نضطر للاستحمام أكثر من مرة في اليوم.

وتشكل الأقنعة المغذية للشعر وبشرة الوجه ضرورة تساعد في التعويض عن الأذى الذي يمكن أن يلحق ببشرتنا وشعرنا شرط تطبيقها بشكل أسبوعي.

2- ترك المجال للشمس كي تتسبب في تلف بشرتنا وشعرنا

في موسم السفر والإجازات يحلو لنا قضاء أوقات طويلة على الشاطئ. وقد نظن أن مياه البحر والشمس سوف تُكسب شعرنا وبشرتنا ألواناً مشرقة. ولكن تذكروا أن مخاطر التعرض للشمس دون حماية سوف تتسبب بجفاف البشرة والشعر مما يؤدي إلى شيخوختها المبكرة، وقد تكون السبب وراء ظهور أنواع من السرطانات الجلدية الخطرة.

3- الإفراط في وضع الماكياج

من خصائص فصل الصيف أنه يغنينا عن تطبيق كميات كبيرة من الماكياج، فلن تحتاجي في حياتكِ اليومية خلال هذه الفترة سوى للقليل من الكريم الخافي للشوائب والمعزز للإشراق المعروف بالـBB Cream. حافظي على ألوان حيادية في ماكياجكِ واختاري أحمر شفاه بلون حيوي مشرق.

4- إزالة الشعر الزائد مباشرةً قبل التعرض للشمس

بعد إزالة الشعر الزائد بالشمع أو الشفرة تصبح البشرة حساسة جداً وتحتاج إلى مزيد من الترطيب لتهدئة سطحها والتخفيف من حدة الاحمرار التي يمكن أن تصيبها. ولذلك من الأفضل عدم تعريضها للشمس في هذه الفترة لأن الأشعة ما فوق البنفسجية سوف تزيد من تهيجها وتجعلها أكثر ضعفاً في مواجهة الاعتداءات الخارجية.

5- إهمال ترطيب الشفاه

إن استعمال مستحضر ترطيب الشفاه لا يقتصر على فصل الشتاء فقط، فبشرتنا تحتاج إلى ترطيب يومي حتى في فصل الصيف نظراً لكونها رقيقة جداً وهشّة. احرصي على تبني عادة ترطيب الشفاه عدة مرات في اليوم للحفاظ على نعومتها وحمايتها من التشقق.