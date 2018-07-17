دليلك للعناية بقدميك خلال موسم الحر الصيفي

لا تهملي العناية بقدميك هذا الصيف، فانتعال الصنادل والأحذية المفتوحة يفرض المواظبة على الاهتمام بالقدمين والأظافر للحفاظ على مظهرها الصحي والأنيق. زوري مركز التجميل للعناية بقدميك مرة كل شهر واستفيدي من نصائحنا للعناية بقدميك في المنزل.

- مشاكل وحلول خاصة بالقدمين:

تتعرض الأقدام للكثير من الضغوط التي تعيق الدورة الدموية حين تنحشر في الأحذية المقفلة لعدة أشهر في الشتاء. وفي المناطق التي لا يصل فيها الدم بسهولة، يشكل الجلد الميت أجزاء متصلبة قبيحة تحت كعب القدمين، ومسامير فوق قوس القدم وعلى أصبع القدم الكبيرة. وفي حالة المسامير لا يستطيع سوى طبيب مختص في الأقدام مساعدتنا. ولكن يمكنك التخلص من الجلد المتصلب وحدك والعناية بقدميك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

- العناية بالقدمين:



إلى جانب تأثيره المهدئ، يسمح حمام القدمين بتنعيم الجلد الميت قليلا، مما يسهل عملية إزالته. احرصي على أن تتراوح حرارة الماء بين 32 و37 درجة مئوية، أضيفي بعض الملح الخشن وثلاث نقاط من: زيت شجرة الشاي المنظف، واللافندر المهدئ، أو أكليل الجبل المحفز. ولكي تمتزج هذه الزيوت الأساسية مع الماء، اخلطيها باستخدام ملعقة صغيرة من الزيت النباتي. بعد ذلك جففي قدميك قليلا وقشريهما. وبما أن أداة كشط الجلد قاسية على الجلد، لا تفركي الجلد بها كثيرا. فإذا بالغت في هذه العملية عن طريق الضغط بحركات كشط ذهابا وإيابا على الجلد، قد تكون النتيجة معاكسة لما تريدين، حيث قد تتكون أجزاء متصلبة جديدة. ويكفي القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع وفقط على المنطقة السفلية من القدم والكعبين، من أجل تنعيم وتناسق سطح الجلد.

• نصيحة الاختصاصي: لإجراء تدليك شبيه بالريفليكسولوجي في المنزل، ضعي في أسفل حوض الاستحمام كرات صغيرة (مثل تلك التي يلعب بها أطفالك) وأديريها تحت قدميك لإراحة القدمين وتحفيز قوس القدم.

• أدوات مناسبة:



- أداة برد القدمين: تساعد هذه الأداة الغريبة على التخلص من الجلد القاسي بحركتين أو ثلاث، بفضل شكلها الدائري الآمن الذي ينعم سطح الجلد.

- أملاح منعشة: ضعي قبضة من الأملاح المهدئة في الماء وستشعرين فورا بالانتعاش.

- تقشير بسيط في المنزل: لإجراء عملية تقشير سريعة، اخلطي ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون المرطّب والمهدئ مع ملعقة صغيرة من السكر. دلكي قدميك بهذا الخليط مع التركيز على المناطق القاسية فهذه الطريقة بسيطة، غير مكلفة وفعالة جداً.

- علاجات خاصة بنعومة القدمين:

قشري قدميك كل يومين أو ثلاثة باستخدام مستحضر تقشير مخصص لهذا الغرض ذي حبوب كبيرة لأن جلد القدمين أكثر سماكة بكثير من جلد الجسم. وللقيام بذلك، اختاري مستحضر تقشير يحتوي على الحجر البركاني الأسود أو السكر الخشن أو أحماض الفواكه. ولا تنسي الخطوة الأخيرة، أي الترطيب فمن الضروري تغذية البشرة الجديدة لكي تظل ناعمة. استعيني بالتدليك، كونه يزيد حرارة القدمين، مما يساعد في فتح مسامات البشرة، وجعلها أكثر تقبلا للترطيب. أنهي التدليك عن طريق الضغط على قوس القدمين، فهناك توجد النهايات العصبية والأوعية الدموية. ومن الأفضل أن تصعدي بالتدليك من أصابع القدم الكبيرة نحو الركبة. ويوصى بذلك بصورة خاصة الأشخاص الذين يضطرون لكثرة التنقل طوال النهار.



• نصيحة الاختصاصي:



تجنبي دهن قدميك بالكريم ثم ارتداء الجوارب كما نسمع كثيرا، لأنه قد يحدث تعطن الجلد وفرط التعرق (ترطيب زائد عن الحد)، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى الإصابة بالفطريات.



• أدوات مناسبة:



- مستحضر تقشير 2 في1: ضعي كمية كبيرة من مستحضر التقشير مرة كل أسبوع على الجلد الجاف. دعيه على الجلد عدة دقائق، لتغذيته، ثم قومي بالتدليك من أجل تقشير الجلد.

- كريم مرطب: يحتوي هذا الكريم على زبدة الشيا وزيت جوز الهند. كما أنه يحسن الأظافر وينعش الجلد.

• تدليك يريحكِ من الرأس حتى أصابع القدمين: دلكي باستخدام الإبهامين باطن القدم عن طريق حركة تشبه رسم قلب في منتصف قوس القدم. اثني السبابة واضغطي في منتصف القلب.



- تجميل الأظافر:

قبل تطبيق الطلاء الجديد، أزيلي كل بقايا طلاء الأظافر القديم. اعملي حماما للقدمين (كما هو مذكور أعلاه) لإزالة جميع الشوائب العالقة وتنعيم الجلد المحيط بالأظافر. جففي القدمين برفق وقصي أظافرك. ثم استخدمي المبرد الورقي وليس الحديدي لصقل الأظافر. وبعد تدليك المنطقة المحيطة بالأظافر باستخدام كريم مخصص للجلد حول الأظافر (أو ترطيب المنطقة) ادفعي الجلد برفق باستخدام عود خشبي مثبت عليه قطعة من القطن. ضعي القليل من مزيل طلاء الأظافر على الأظافر لإزالة الدهن الزائد واصقلي تحت الظفر إذا كنت تملكين الأداة المناسبة لذلك. دعي الأظفر يجف ثم ضعي الطلاء من قاعدة الظفر صعودا نحو طرف الأظفر. ضعي طبقة ثم طبقة أخرى. دعي الطلاء يجف بين الطبقتين وانهي العملية بوضع طبقة حامية تساعد على تثبيت وحماية الطلاء ومنحه لمعان محبب.

• نصيحة الاختصاصي: على الرغم من أن طلاء الأظافر يدوم لفترة أطول على أظافر القدمين مما يدوم على أظافر اليدين، ولكن أزيليه بعد أسبوع، لأن الأظفر قد يصبح مساميا ويتشرب الطلاء، مما يؤدي إلى اصفرار الأظافر. أريحي أظافرك من الطلاء لمدة يوم أو يومين قبل وضع طلاء جديد. وابدئي دائما عن طريق وضع طبقة أساس.



• أدوات مناسبة:



- طبقة أساس جيدة: اختاري طلاء شفافا يمكن استعماله كطبقة أساس وطبقة علوية على السواء، فهو يقوّي الأظافر بسبب احتوائه على الفيتامينات والمعادن. علاوة على ذلك، يساعد على تقوية ومنح اللمعان للطلاء لأنه يحتوي على واقٍ شمسي.

- عدّة بديكور: تحتوي هذه الحقيبة على المواد الأساسية: مقص أظافر، ومبرد، وأعواد خشبية، وفواصل لأصابع القدمين.