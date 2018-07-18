10 أسئلة اطرحيها على نفسك للحصول على حاجبين مثاليين

يتمتّع الحاجب بمسؤولية كبيرة في مجال الحفاظ على تناسق قسمات الوجه، ولذلك من الضروري الاهتمام باختيار رسمة الحاجبين التي تناسب شكل الوجه وحجم قسماته. وللحصول على النتيجة المطلوبة في هذا المجال، ابحثي عن إجابات الأسئلة التالية، واحرصي على تطبيقها بهدف الحصول على رسمة مثالية لحاجبيك.

1- كيف تتم العناية بصحة الحاجب؟

أولى خطوات العناية بصحة الحاجب هي الامتناع عن صبغه، فالصبغة من شأنها أن تضعف جذور الحاجب وتؤدي إلى تساقط شعره. ومهما كان الاختلاف واضحاً بين لون الحاجب ولون شعر الرأس بالإمكان الاستعانة بقلم التلوين الخاص بالحواجب، وهو موجود في مختلف متاجر بيع مستحضرات التجميل. أما تغذية الحاجب فيمكن أن تتم بوسائل متعددة تساعد في تطويل الحاجب ومنها الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون وزيت اللوز وغيرها، بالإضافة إلى المستحضرات الخاصة المحفزة على نمو الحواجب والتي تباع عادة في الصيدليات.

2- كيف تحددين شكل الحاجب؟

يتمّ اختيار شكل الحاجب بحسب شكل العينين. فالعين المستديرة، على سبيل المثال، يجب أن يكون حاجبها ممدداً ومستقيماً نوعاً ما. أما العين التي يكون شكلها لوزياً- وهو الشكل المثالي للعين – فهي لا تتطلب شكلاً محدداً للحاجب إذ تليق بها كافة الأشكال.

3- كيف تتخلصين من الوبر حول الحاجب؟

هناك طرق متعددة للتخلص من الوبر الموجود حول الحاجب، فبعض خبراء التجميل يقومون بإزالة الوبر بواسطة الشمع الساخن، والبعض الآخر ينصحون بتجنب استخدام أي مادة ساخنة على بشرة الوجه كونها حساسة جداً، ويستعينون بالخيط، وهي وسيلة بدائية ولكن فعالة وليس لها تأثيرات سلبية. هذا فضلاً عن أن إزالة الوبر من جذوره وبواسطة الخيط تساعد مع الوقت في التخفيف من كمية الوبر حول الحاجب.

ويبقى ملقط الحواجب الوسيلة الأكثر شيوعاً لإزالة الشعر الزائد في محيط الحاجبين وينصح في هذه الحالة بالاكتفاء بإزالة الشعر الزائد عن منطقة أسفل الحاجب دون أعلاه للحفظ على تناسق رسمته.

4- كيف تختارين لون الماكياج الدائم للحاجب؟

تتراوح ألوان #الماكياج الدائم للحاجب بين البني الداكن والبني الفاتح. أما مسألة اختيار اللون فهي ترتبط بلون البشرة، حيث يجب أن يكون لون الحاجب أغمق بدرجتين من لون البشرة. فإذا أردنا مثلاً أن نرسم حاجباً على بشرة بيضاء، يجب أن يكون لونه من أفتح درجات البني، كـ"الموكا" مثلاً الذي يميل الى العسلي الفاتح، أما البشرة السمراء، فاللون البني الداكن للحاجب هو الأنسب لها.

5-كيف يتمّ تثبيت لون الماكياج الدائم على الحاجب؟

لتثبيت اللون على الحاجب يُنصح باستخدام مستحضر "الفازلين"، الذي يحتوي على كمية من الزيوت تساعد في تثبيت اللون دون أن تضعفه وتجعله يبهت. وبعد ساعة من وضع الماكياج الدائم يجب استخدام مستحضراً مضاداً للجراثيم لتجنب ظهور أي التهابات في المنطقة التي خضعت للرسم.

6-كيف يتم تغيير الشكل الأساسي للحاجب؟

يعتبر الماكياج الدائم للحاجب فن بحد ذاته، وهو يتطلّب أن ترسم خبيرة التجميل شكل الحاجب في مخيلتها قبل تطبيقه على وجه السيدة. ويرتبط الشكل الجديد عادةً بملامح الوجه، وشكل الحاجب الأساسي الذي يكون نقطة الانطلاق الأولى فيُعدّل فيه دون إزالته نهائياً.



7 - كيف تملئين الفراغات داخل الحاجب؟

بعض السيدات يعانين من فراغات في حواجبهن، فيكون عدد الشعر قليلاً ويعجز قلم التلوين الخاص بالحواجب عن تغطية هذه الفراغات بشكل كامل. في هذه الحال يُنصح باعتماد طريقة الحشو، التي تقضي بملء الفراغات عبر تمرير إبرة الوشم بين شعر الحاجب، مع الأخذ بالاعتبار رغبة السيدة في عدم إظهار الماكياج الدائم بطريقة فاضحة، فيبدو الحاجب كثيفاً وطبيعياً في الوقت نفسه.



8- كيف تتحكمين بطول الحاجب وسماكته؟

طول الحاجب يجب أن يكون متناسقاً مع حجم العين، بحيث تكون حدود الحاجب متوازية ومتساوية مع حدود العين. مع الانتباه إلى عدم انحناء الحاجب مع الجفن، لأن الحاجب المنخفض يعكس مظهراً حزيناً على الوجه. يزيد الحاجب السميك من شباب ملامح الوجه، ولكنه لا يليق بكافة أشكال الوجوه، فالسيدة التي يكون جبينها ضيقاً يفضل أن يكون حاجبها رفيعاً، أما السيدة التي تكون عيناها غارقتين، فالحاجب المتوسط السماكة هو الأنسب لها.

9-كيف تزيدين من سماكة الحاجب؟

يمكنكِ زيادة سماكة الحاجب عبر تقنية الماكياج الدائم التي تُطبّق على يد خبيرات التجميل. وهي تقوم على الاستعانة بإبرة من أسفل الشعر مع التوجّه بها صعوداً مع الحرص على اختيار اللون الأقرب للحاجب الأساسي حتى يبدو طبيعياً قدر الإمكان.

10- ما هي أبرز النصائح العمليّة للحصول على حاجبين مثاليين؟

• عند القيام بتمشيط شعر الحاجب، انطلقي بالفرشاة الخاصة من أسفل الحاجب إلى أعلاه، فبهذه الطريقة يمكن أن تزيدي من اتساع منطقة أعلى العين وتمنحي حاجبك مظهراً طبيعياً ولافتاً.

• لتلوين حاجبك بشكل مؤقت، اختاري لوناً بدرجة واحدة أغمق من لون حاجبك الأساسي، وبإمكانك الاستعانة إما بقلم خاص بتلوين الحواجب أو ظلال العينين أو بإمكانك أيضاً استخدام ماسكارا باللون البني.

• إذا أردت أن تضيفي لمسة جمالية على حاجبيك، ضعي القليل من ظلال العينين باللون البيج الفاتح عند أسفل الحاجب، فمن شأن ذلك أن ينير العين و يساعد على أن تبدو أكبر كما يزيد من جاذبيتها.