7 قواعد في الأناقة تجعلك تبدين أكثر طولاً ونحافة

إذا كان حلمك بأن تظهري أكثر طولاً ونحافة مما أنت عليه، فاعلمي أن بعض القواعد في مجال #الأناقة تساعدك على تحقيق هذا الحلم بأساليب بسيطة وعملية. تعرّفي على بعضها واحرصي على تطبيقها عند اختيار أزيائك.

1- ابتعدي عن التنانير والأثواب الطويلة جداً والقصيرة جداً. فطول #الأزياء التي تجعلك تبدين أكثر طولاً ونحافة هو ذلك الذي يصل إلى حدود ما تحت الركبتين. وتساعدك السترات التي تصل إلى مستوى أعلى الوركين في تحقيق الهدف نفسه.

2- نسّقي بذكاء الألوان الداكنة القادرة على إخفاء العيوب وتلك الفاتحة التي تُبرز مكامن #الجمال في جسمك، واحرصي على اعتماد كلاً منها في المكان المناسب لجعل إطلالتك تبدو متناسقة. وتذكّري أن الخطوط العامودية في الأزياء تجعلك تبدين دائماً أكثر طولاً ونحافة.

3- كوني جريئة باعتماد اللون الأبيض لكامل إطلالتك، على أن تنوّعي بالخامات في الإطلالة الواحدة. وتذكّري أن الإطلالة الموحّدة اللون سوف تساعدك في تمويه العيوب أما اللون الأبيض المشرق فسوف يجعلك تبدين ممشوقة.

4- ابتعدي عن اختيار #الأزياء ذات الخامات المطاطية التي تلتصق بشكل لافت بجسمك مسلّطةً الضوء على عيوبه. واختاري الأقمشة المريحة التي تنسدل على الجسم دون أن تعيق حركته.

5- استعيني بالأحزمة لتحديد خصرك، فمن شأن هذا #الأكسسوار أن يبرز معالم جسمك ويجعله يبدو أكثر نحافةً مما هو عليه. اختاري الأحزمة المصنوعة من الجلد وتجنّبي الأحزمة المطاطية التي تضغط على الخصر بشكل غير محبّب.

6- احرصي على أن تكون الألبسة التحتيّة التي ترتدينها ذات نوعية جيدة وقصّات تناسب شكل جسمك حتى لا تتسبّب بظهور عيوب هي في الأصل غير موجودة.

7- حافظي على وضعيّة مستقيمة دائماً عند الوقوف والجلوس، فحني الكتفين والظهر يجعلك تبدين دائماً أقل طولاً ونحافة.