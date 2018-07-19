هكذا تحصلون على اللون البرونزي بأمان

إنه #الصيف بشمسه الساطعة التي تعد بشرتنا بلون ذهبييّ، نحبه! لكن، لا تنسوا أبداً أن اكتساب اللون البرونزي يجب أن يتم بشكل تدريجي وباستخدام مستحضرات مناسبة تحترم طبيعة البشرة، وتؤمّن لها الحماية المناسبة. وللحصول على الوقاية المطلوبة اتبعوا نصائحنا لتكتسبوا لوناً برونزياً بطريقة آمنة جداً.



- الشمس حسب الطلب:

من السهل جداً التمتع بأشعة الشمس في حال اكتساب العادات الصحيحة والمناسبة، فالمنتجات ذات الجودة العالية وذات النظام المفلتر، تجعلنا نكتسب اللون البرونزي بشكل صحيح، إضافة إلى تأمينها للحماية الكاملة من مخاطر الأشعة ما فوق البنفسجية.

يتألف النظام الشمسي من أشعة كهربائية مغناطيسية من الطاقة ومن موجات متنوعة، حيث تدخل من فترة لأخرى في الجلد، وهي ذات تأثيرات بيولوجية مفيدة وغير مفيدة على الجلد.

- الأشعة فوق البنفسجية من فئة B: تدخل في تركيبة الجلد. القليل منها مهم وضروري لتكوين لفيتامين Dوهي ضرورية للنمو، تساعد على اكتسابنا اللون البرونزي. لكن الكثير منها مسؤول عن ضربات الشمس، ويسبب الحد من نمو الخلايا.

- الأشعة فوق البنفسجية من فئةA: تدخل في #البشرة بشكل عميق عن طريق الأشعة تحت الحمراء لتصل إلى ما تحت الجلد. القليل منها يؤمن درجة الحرارة المناسبة للجسم، أما الكثير منها فيمنع نمو الخلايا، مما يجعل مظهر الجلد مجعدا ويسرع في شيخوخته.

- الأشعة تحت الحمراء: القليل منها يعطينا الإحساس بدرجة حرارة رائعة، والكثير منها يسبب الجفاف والتشققات في الجلد.



-التعرض للشمس بسلامة:

تجنبوا التعرض لأشعة الشمس ما بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والرابعة بعد الظهر. جددوا تطبيق المنتجات الواقية من الشمس كل ساعتين. ارتدوا قبعات ذات جوانب عريضة، ونظارات شمسية ذات زجاج مفلتر لحماية العينين. انتبهوا من انعكاس أشعة الشمس، فمن الممكن أن تصابوا بضربة شمس سواء كنتم تحت مظلة أو في الماء. احذروا المناطق المرتفعة، فعلى ارتفاع 1500 متر مثلاً، نتلقى ما يقارب 20% زيادة من الأشعة فوق البنفسجية مما نكسبه على مستوى سطح البحر.



-الدرجة المناسبة للحصول على اللون مناسب:

- درجة اللون1-2: لصاحبات البشرة البيضاء أو الصافية، والشعر الأحمر، اللواتي يكتسبن اللون البرونزي بمجرد تعرضهن للشمس بشكل سريع جداً، يجب عليهن استخدام منتج ذي درجة حماية 50 طوال اليوم.

-درجة اللون 3: لذوات الشعر الكستنائي، والبشرة الصافية اللواتي يكتسبن اللون البرونزي بشكل تدريجي بأخذهن ضربات شمس متتالية، ويُنصحن باستعمال مستحضرات الحماية بدرجة 30 في الأسبوع الأول للتعرض للشمس، ثم الانتقال إلى المنتج ذي رقم حماية يتراوح بين 15 و20.

- درجة اللون 4: لذوات البشرة الغامقة، وهي أكثر مقاومة كونها تكتسب اللون البرونزي بالعرض لكمية قليلة من الشمس. تناسبهن كريمات الحماية من الشمس ذات الرقم 30 في البداية ثم 15 أو فيما بعد 10.

-الشمس في كبسولات:

هذه الحبوب التي تحضر البشرة للتعرض للشمس تحتوي على مواد مغذية وهي بمثابة صديق يرافقك أينما كنت. حيث تسمح لبشرتك بتقبل اللون البرونزي الجديد عن طريق علاج البشرة قبل استخدام مستحضرات البرونزاج، مما يؤمّن نتائج أفضل وحماية كاملة.

تحمي هذه الكبسولات البشرة من الترهل المبكر وتحضرها للحصول على اللون البرونزي بشكل رائع. ولكن كيف؟ عبر مكوناتها الغنية بالبيتا كاروتين والكاروتينات (زيت ثمرة النخيل)، ومادة "الليكوبين" المستخلصة من البندورة، ومادة "اللوتيين"، حيث إن هذه المواد تكسبنا مقاومة أعلى من أشعة الشمس، وحماية متكاملة للجلد والعينين.

وننصح ذوات البشرة الفاتحة الصافية والحساسة بتناول هذه المواد للحماية من ضربات الشمس، علما أنها تناسب أيضاً كل أنواع البشرات.



-تقليل النمش والبقع:

إن الإفراط في التعرض لأشعة الشمس يزيد من احتمال ظهور النمش ذي اللون البني على بشرتك وانتشاره في المناطق الحساسة من الجسم، كالوجه، والصدر، والظهر، كما يلاحظ انتشار النمش بين النساء اللواتي هن فوق سن الأربعين أكثر من غيرهن.

ويشدد الخبراء على أن التعرض مرات عديدة ومتتالية لأشعة الشمس، يزيد من احتمال ظهور النمش والبقع على البشرة، مما يتطلب الحماية من الأشعة فوق البنفسجية للوقاية من تدهور حالة الخلايا في البشرة ومنع ظهور التجاعيد المبكرة.