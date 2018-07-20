عناية جمالية طبيعية 100% في متناول يديكِ

العناية ببشرتكِ لا تتطلّب دائماً إنفاق ثروة على شراء مستحضرات تجميل باهظة الثمن، فالطبيعة تقدم لنا عدداً لا يحصى من العناصر النباتية المفيدة في هذا المجال. يكفي أن تتعرفي على بعض المكونات الطبيعية المفيدة لجمالك لتكتشفي أن العديد منها متوفر في متناول يديكِ وداخل منزلك. جربيها وانعمي بفوائدها للعناية بنضارة ونعومة بشرتك.

- لتنظيف البشرة:

تحتاج بشرة الجسم، مثل بشرة الوجه، للتنظيف لتخليصها من الإفرازات الزائدة والغبار والأوساخ وآثار التلوث.

• الصابون الأسود

محبّات حمامات البخار التركية يعرفنه جيداً. فهو مكون من زيت الزيتون، والزيتون الأسود المسحوق والمنقوع والبوتاس، ويستخدم منذ عدة قرون لتنظيف وتقشير الجلد. ويقدم على شكل معجون بني كريمي الملمس.

يُستخدم الصابون الأسود مثل الصابون العادي، ضعي كمية بحجم حبة الجوز في كف اليد أو على منشفة وافركي بها الجسم. للحصول في المنزل على نفس نتائج الحمام التركي: اصنعي بعض البخار في الحمام.

احتفظي بهذا الصابون داخل علبة بلاستيكية في الثلاجة وهو قابل للتخزين لمدة طويلة.

• الصابون الحلبي

هو صابون طبيعي يتميّز بخصائصه المطهّرة والمهدّئة. يأتينا من مدينة حلب السورية. ويتكون من زيت الزيتون المطبوخ مع الصودا والماء، ويتم إضافة زيت الغار إليه. لا يحتوي على أي مادة كيميائية، لذا فهو ليس قاسيا على البشرة.

يُستخدم الصابون الحلبي مثل الصابون التقليدي. ويمكن استخدامه أيضا للوجه، لأنه صابون غني بالزيوت التي تناسب متطلّبات البشرة الحساسة.

- لتقشير البشرة:

لكي تكون نظيفة ومشرقة، تحتاج بشرة الجسم للتقشير بهدف تخليصها من الخلايا الميتة.

• التقشير بالملح

استعيني بالملح الخشن إذا كانت بشرتك عادية والملح الناعم إذا كانت بشرتك حساسة. امزجي في وعاء بعض الملح مع زيت اللوز الحلو، وطبّقيه على بشرتكِ بحركات تدليك دائرية باستخدام اليدين أو ليفة تدليك، ثم اشطفي جسمك بالماء الدافئ.

• التقشير بالسكر

امزجي ملعقتين كبيرتين من السكر مع ثلاث ملاعق كبيرة من الماء الدافئ. ضعي هذا الخليط على كامل الجسم وافركي جيدا في المناطق الخشنة (الكعبين والمرفقين والركبتين والأرداف...). ثم اشطفي الجسم جيدا بالماء النظيف.

• التقشير بالقهوة

خذي مقدار قبضة يد من تفل القهوة وامزجيها مع جل الاستحمام المعتاد. دلّكي الخليط على بشرتكِ بحركات دائرية مع التركيز على المناطق الخشنة.

- لترطيب البشرة:

بعد تنظيف وتقشير بشرة الجسم، يجب ترطيبها. ولديك عدة خيارات في هذا المجال:

• حمام دافئ بزيت الأفوكادو

يتميّز زيت الأفوكادو بكونه ممتازاً لتغذية البشرة بالعمق فتصبح ناعمة وحريرية الملمس. أضيفي بضع قطرات منه إلى مياه حمّامكِ. يمكنك استبداله بزيت اللوز الحلو أو زيت جنين القمح أو زيت الجوجوبا.

• حمام الحليب

يجعل البشرة ناعمة كالحرير. لتحضيره صبي عشر ملاعق كبيرة من العسل في لتر من حليب البقر الساخن. اخلطي المزيج وضعي الخليط في مياه الاستحمام الدافئة.

• لوشن زيت الزيتون

يتميّز زيت الزيتون بخصائصه المرطّبة، المغذية والمنعّمة للبشرة.

لتحضير لوشن من هذا الزيت، امزجي ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع عصير ليمونة واحدة وملعقة كبيرة من العسل.

دلكي بشرتكِ بهذا الخليط مرتين يوميا مع التركيز على المناطق الجافة: الكعبين والمرفقين والكاحلين.. بعد ذلك اشطفي وجففي الجسم بمنشفة ناعمة بطريقة الربت الخفيف.

• بدائل أخرى

دلكي جسمك بزبدة الشيا، أو الكاكاو، أو المانجو، فهي ممتازة لترطيب وتغذية البشرة بالعمق.

- للعناية بالعمق:

• إذا كنت تعانين من علامات التشقق

إن ترطيب البشرة بالعمق يساهم في تحسين مرونتها. أما العناصر المفيدة في هذا المجال فهي:

- زيت اللوز الحلو، كونه غنيا بفيتامين A وB وبالأملاح المعدنية، ما يجعله ممتازاً لتنعيم وتلطيف وتجديد وترطيب وتغذية البشرة.

- زبدة الشيا، فهي ممتازة لترطيب البشرة وعلاج وتجديد الأنسجة.

• إذا كنت تعانين من السيلولايت

التخلص من السيلوليت يتمّ باستخدام التدليك بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى. فهو يساعد على التصريف الليمفاوي وتلطيف الأنسجة لتكسير الخلايا الدهنية.

استعيني باللبلاب لتنشيط الدورة الدموية والتخلص من السيلولايت:

- اغلي القليل من الخل وأضيفي إليه أوراق اللبلاب المفرومة. صفي المزيج بالمصفاة وامسحي المناطق التي تعاني من السيلولايت به.

- انقعي في الشمس بعض أوراق اللبلاب في زيت عباد الشمس لمدة لا تقل عن 15 يوما. امسحي جسمك كل يوم بهذا الخليط.