10 أفكار لارتداء سروال الدنيم الأبيض هذا الصيف

سروال الدنيم الأبيض من القطع الأساسية التي يجب أن تتوفر في خزانة كل امرأة عصرية خلال فصل الصيف. فإذا كنت تترددين في اعتماده بحجة أنه يجعل وزنكِ يبدو زائداً أو أنه صعب التنسيق مع الأزياء الأخرى، إليكِ 10 أساليب عصرية تؤمن لكِ إطلالة مثالية في هذا المجال:

1- لإطلالة صيفية منعشة، نسقي سروال الدنيم الأبيض ذا الأقدام الواسعة مع "توب" باللون نفسه، متوسطة الطول وواسعة من الأسفل. على أن تكملي إطلالتكِ بصندل أسود تزينه الشرائط وحقيبة باللون نفسه.

2- نسقي سروال الدنيم الأبيض ذا القصة الكلاسيكية مع "توب" واسعة وعارية الكتفين تكون بلون باستيلي منعش. ولا تترددي باختيار أكسسواراتكِ بلون مختلف كلياً عن لون الإطلالة قد يكون البيج المحايد مما يضفي عليها لمسة عصرية.

3- يمكنكِ الاستعانة بسروال الدنيم الأبيض للحصول على إطلالة راقية من خلال تنسيقه مع "توب" من الدانتيل باللون الأسود تكون ذات قصة مبتكرة، إضافة إلى خف ذي كعب مرتفع وحقيبة تحمل توقيع دار أزياء عالمية.

4- تشكل سترة "البلايزر" الحليف المثالي لسروال الدنيم الأبيض، اختاريها بلون حيادي كالكحلي، أو البيج، أو الأسود لإطلالة كلاسيكية وبلون منعش كالأزرق، أو الأخضر، أو الأحمر، أو الأصفر لإطلالة صيفية مشرقة.

5- نسقي سروال الدنيم الأبيض مع "تونيك" بلون مشرق مطبع بالأبيض وحذاء صيفي بدون كعب لإطلالة نهارية عملية، مريحة وأنيقة على السواء.

6- للحصول على إطلالة عصرية وبسيطة على السواء، ارتدي سروال الدنيم الأبيض مع تي-شيرت قطني بيضاء. على أن يتم في هذه الحالة كسر رتابة الإطلالة من خلال اعتماد صندل وحقيبة يختلفان كلياً بأسلوبهما عن بساطة الزي.

7- تشكل سترة الدنيم ذات اللون الأزرق رفيقاً مناسباً لسروالكِ الأبيض، حاولي تنسيق إطلالتكِ في هذه الحالة مع قميص مخطط ذي قصة رجالية وصندل بكعب مرتفع لإطلالة لافتة تجمع بين اللمسات الأنثوية والذكورية.

8- جربي ارتداء سروالكِ الأبيض الضيق تحت ثوب صيفي قصير للحصول على إطلالة لافتة ومبتكرة.

9- نسقي السروال الأبيض المصنوع من الدنيم مع سترة حريرية بتصميم "الكيمونو" وحذاء رياضي أبيض لمواكبة موضة صيف 2018.

10- إذا كنت من محبات الإطلالة الرومنسية، نسقي سروالكِ الأبيض المصنوع من الدنيم مع "توب" تزينها الكشاكش مع الحفاظ على حيادية ألوان أكسسواراتكِ بحيث تكون باللون الأبيض.