معجون الأسنان هل يخلّصنا فعلاً من البثور؟

نسمع دائماً نصيحة تطبيق القليل من معجون الأسنان على البثور المزعجة التي تعكّر صفو بشرتنا. ولكن هل هذه المقولة صحيحة، وما مدى فعالية هذه النصيحة الغريبة؟

من أين تأتي هذه النصيحة؟

إن الاعتقاد بأن معجون الأسنان قادر على إخفاء البثور غريب بعض الشيء، ولكنه يتكرّر دائماً في الأحاديث التي نسمعها عن فعالية هذا العلاج في القضاء على البثور الطارئة التي تظهر بشكل مفاجئ دون أي إنذار. أما في حالة البثور الناتجة عن الإصابة بحب الشباب، فمن الأفضل عرضها على طبيب الجلد وإخضاعها لعلاج طبي أو تجميلي مناسب يساهم في حل هذه المشكلة.

وإذا كان الهدف الأساسي من استعمال معجون الأسنان هو تنظيف أسناننا، فهذا المستحضر يتمتع أيضاً بفوائد أخرى أيضاً إذ يُستعمل لتلميع الأواني الفضية وإزالة الجروح التي تظهر على طلاء السيارات، وأيضاً للتخلص من البثور.

ما هو المفعول الذي يعدنا به؟

إن الفوائد المضادة للبثور التي يحملونها لمعجون الأسنان تعود إلى خصائصه المجففة والمساعدة على التآم الندبات. وذلك بفضل احتوائه على كربونات الصودا، وبيروكسيد الهايدروجين، بالإضافة إلى مادة التريكلوسن.

هذه المكونات تتمتع بفعالية كبيرة في علاج البثور ولكنها قادرة، في حال الإفراط في استعمالها، على التسبّب بتهيج البشرة. ولذلك يجب عدم استعمال معجون الأسنان كعلاج للبثور لأكثر من 4 أيام متتالية، على أن يتم الانتظار عدة أسابيع قبل معاودة استعماله على المكان نفسه.

أي معجون أسنان هو الأفضل في هذا المجال؟

أنواع معجون الأسنان تختلف فيما بينها تماماً كما يختلف تأثيرها على البثور، ولذلك يُنصح في هذا المجال باختيار معجون أسنان أبيض اللون يكتفي بتأمين الوظائف الأساسية في مجال عمله. أي أنه لا يحتوي على جزيئات كاشطة، أو خطوط ملونة ممكن أن تهيج البشرة بدل أن تخلصها من البثور.

يُنصح أيضاً بتجنب استعمال معجون الأسنان المبيض، معجون الأسنان بصيغة الجل، أو ذلك الذي يحتوي على فليور كون هذه الأنواع تسبب حروقاً أو ردات فعل التهابية في البشرة. ابحثوا عن معجون الأسنان ذات الصيغة البيضاء الأساسية الذي يحتوي في تركيبته على بيكربونات الصودا، وبيروكسيد الهايدروجين، والتريكلوسين. فهو وحده القادر على علاج البثور.

ما هي أفضل طريقة لاستعمال معجون الأسنان على البثور؟

الأمر سهل جداً، يكفي تنظيف مكان البثور كالعادة ثم تجفيفه بنعومة وتطبيق القليل من معجون الأسنان عليه. أتركوه لعدة ساعات أو طوال الليل، على أن يتم شطف البشرة بالماء بعد إزالته عنها.

للتخلص من البثور بشكل نهائي، يجب تكرار استعمال معجون الأسنان عليها بشل يومي ولحوالي 3 أيام متتالية علماً أن التحسن سيبدأ بالظهور على حالة البثور منذ اليوم الأول.