بعد روما.. عبد محفوظ يقدّم جديده في بيروت

بعد مشاركته مؤخراً في أسبوع الخياطة الراقية الإيطالية المعروف باسم "التاروما"، قدّم المصمم اللبناني #عبد_محفوظ المجموعة نفسها في #بيروت. تعرّفوا على بعض تفاصيلها فيما يلي:

تحمل هذه المجموعة من الأزياء الراقية الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين اسم #سحر_الروح أو Soul Enchantment. وهي تضمّنت 30 إطلالة خاصة بالسهرات والمناسبات بالإضافة إلى مجموعة من أثواب الزفاف التي استوحاها المصمم من الأزهار التي تقاوم قساوة الشتاء.

اختار محفوظ تنفيذ أزيائه بخامات منسدلة شفافة حيناً وبرّاقة حيناً آخر، تبرز أنوثة المرأة وأناقتها. وقد طغى ثنائي الأسود والذهبي على العديد من الإطلالات، كما لجأ المصمم إلى تنفيذ العديد من الإطلالات بالألوان الترابية دون أن يتخلّى عن الألوان المشرقة كالأبيض، والأزرق، والبنفسجي، والبرتقالي، والأصفر التي أضافت حيويّة لافتة على الإطلالات.

استخدم محفوظ أقمشة فاخرة منها الموسلين الحريري الذي اختلط مع فخامة المخمل، بالإضافة إلى الدانتيل، والغازار، والشيفون، والساتان، والكريب فضلاً عن الأقمشة المطرّزة، والمشكوكة بالستراس، والترتر، والباييت، والغليتر. كما تمّ تنفيذ بعض الإطلالات بأقمشة زيّنتها الورود.

تصاميم هذه المجموعة جاءت عصريّة وتميّزت بقصّات قريبة من الجسم، كما كان لافتاً استخدام الذيل الطويل الذي يضفي رشاقة على الجسم، والأكمام الطويلة التي تضيف مزيداً من الرقيّ على الإطلالات. وقد اختُتم العرض بمجموعة أثواب الزفاف تمّ تنفيذها بخامة الدانتيل، وقد عبّر من خلالها المصمم عن رؤيته الخاصة لعروس الشتاء المقبل.