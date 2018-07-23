5 بدائل طبيعية لغسل الشعر من دون شامبو

تتميّز الشامبوهات المصنّعة بغناها بالمكوّنات الكيميائية التي تهدف إلى تنظيف #الشعر، ولكنها تتسبّب في حالات عديدة بتعبه وجفافه. ولذلك ينصح خبراء #المستحضرات الطبيعية بالتوجه إلى مكوّنات غذائية أو نباتية أثبتت فعاليتها في مجال تنظيف الشعر، على أن يتم استعمالها باعتدال للتخفيف من وتيرة غسل الشعر بالشامبو.

1- صودا الخبز:

يشكّل استعمال صودا #الخبز أحد أسهل الحلول للحصول على شعر نظيف بوقت سريع جداً. يكفي رشّ هذه البودرة البيضاء على الشعر ثم إضافة القليل من الماء للحصول على رغوة تقوم بمهام #الشامبو ويتم تفويحها بالماء بعد أن نضيف إليه القليل من الخل الأبيض للحصول على شعر نظيف ومشرق بلمعانه.

2- البيض:

يدخل البيض في تركيبة العديد من الشامبوهات المصنّعة نظراً لغناه بالبروتينات والفيتامينات الضروريّة لصحة الشعر. ولذلك ننصحكِ بالاستعانة بصفار البيض لغسل شعركِ فهو يغذّيه، يزيد سماكته، يحارب القشرة، يحول دون تساقطه كما أنه يناسب كافة أنواع الشعر.

لغسل الشعر الدهني، اخلطي بيضة مخفوقة جيداً مع القليل من عصير الليمون. طبّقي هذا الخليط على شعركِ الرطب واتركيه لمدة ساعة قبل شطفه جيداً بالماء.

لغسل الشعر الجاف، اخلطي بيضة مخفوقة جيداً، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وعصير حبّة من الخيار. طبّقي هذا الخليط على شعركِ الرطب واتركيه لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء.

3- المايونيز:

إذا كنتم تعلمون ما هي المكوّنات التي يحضّر منها المايونيز فلن تتفاجأوا بأنه يُستعمل لتنظيف الشعر كونه يحتوي على البيض، والزيت، والخل التي يتميّز كل منها بخصائصه المفيدة للشعر.

يُعتبر المايونيز وسيلة مثالية لتنظيف الشعر وحمايته من التقصّف ومن مخاطر استعمال مجفف الشعر. ويُنصح بتطبيقه على شكل قناع منظّف على الشعر على أن يتمّ تركه لمدة 10 دقائق ومن ثمّ شطفه بالماء المخلوط بالخل.

4- الصبّار:

فوائد نباة الصبّار عديدة في مجال العناية بالبشرة والشعر، فهو مضاد للالتهاب، معالج لحب الشباب وللحروق الناتجة عن التعرّض للشمس. وهو يستعمل أيضاً كبديل للشامبو المنظّف للشعر.

يمكن تدليك الشعر بالجل المستخرج من نباة الصبّار ثم شطفه بالماء للحصول على شعر نظيف والتخلّص من القشرة. كما يلعب الصبّار دوراً فعّالاً في تنشيط الدورة الدموية الخاصة بفروة الرأس وتعديل مستوى حموضتها. وهو يساعد على انقباض أسفاط الشعر ويتميّز استعماله بمفعوله المنعش في فصل الصيف.

5- عشبة الأذريون:

تُعرف هذه العشبة أيضاً باسم Calendula. وهي تتميّز بفوائدها المتعددة في مجال العناية بالبشرة، إذ تحتوي على فلافونويدات وتتميّز بخصائص مطهّرة ومضادة للفطريات والالتهابات. كما أنه فعّال جداً في مجال تهدئة وعلاج فروة الرأس.

يمكنكم شراء الأزهار المجففة لهذه النبتة من محلاّت العطارين أو تجفيفها بأنفسكم في المنزل، ومن ثمّ تحضير شامبو طبيعي بالأذريون. يكفي تعبئة وعاء زجاجي محكم الإغلاق بالكامل بهذه الأزهار، ثم إضافة زيت الزيتون إليها ليمتلئ الوعاء بالكامل، ثم تركه لمدة أسبوعين في مكان مظلم على أن يتم رجّه بشكل يومي لتختلط المواد الموجودة فيه جيداً. وبعد مرور أسبوعين سوف تحصلون على شامبو طبيعي يُستعمل كالشامبو العادي.

اختاروا ما يناسبكم من هذه الوصفات التي تسمح بتنظيف الشعر بشكل طبيعي، ولا تنسوا أن تشطفوا الشعر جيداً بالماء الفاتر وليس الساخن كونه يتسبّب بجفافه وجعل مظهره فاقداً للحيوية.