اجعلي من الساتان رفيقاً مثالياً لأناقتكِ هذا الصيف

تتميّز خامة #الساتان بلمعانها المشرق الذي يضفي بريقاً مثالياً على إطلالتكِ، ولكنها أيضاً من الخامات التي يصعب ارتداؤها كونها تكشف عيوب الجسم ولا تتناسب مع العديد من القصّات المعتمدة في مجال تنفيذ #الأزياء.

هذا الموسم شكّل الساتان إحدى الخامات التي استهوت المصممين العالميين، فعمدوا إلى تطويعه بأساليب جديدة وتحويله إلى قطع في منتهى الأناقة، تعرّفوا على بعضها فيما يلي واستوحوا منها أفكاراً لتحويل الساتان إلى رفيق مثاليّ لأناقتكن هذا الصيف.

- اختارت Blumarine تقديم الساتان بأسلوب عصريّ وفخم على السواء، فحوّلته إلى أثواب طويلة تليق بالمناسبات وتؤمن حرية الحركة والإطلالة الحيوية على السواء.

- خلطت Coach بين الساتان، والباييت، والجلد في الإطلالة نفسها مما أضفى عليها طابعاً شبابياً محبباً.

- اعتمدت Gucci على الجرأة في اختيار ألوان متناقضة كالوردي والبرتقالي لتزيين الأزياء التي تمّ تنفيذها بالساتان.

- حوّلت دار Calvin Klein خامة الساتان الأنثوية الناعمة إلى سروال وقميص تمّ تنفيذهما بقصّات رجاليّة.

- جمعت دار Preen بين الساتان والدانتيل في إطلالات تميّزت بأسلوبها الرومنسي وألوانها الباستيليّة الناعمة.

- قدّمت دار Bottega Veneta الساتان بأسلوب مستوحى من طابع "الروك" بعد أن زيّنته بالأحزمة والمسامير.

- حافظت دار Chloe على طابع النعومة الذي يرافق عادةً خامة الساتان، فقدّمتها بأسلوب بسيط وألوان حياديّة طغت عليها اللمسات الأنثويّة العصريّة.

- اعتمدت دار Manish Arora على الإبهار في تصاميم نسّقت فيها الساتان مع الدانتيل وزيّنت هذا الخليط بالتطريز الغني لإطلالة مترفة تليق بمناسبات هذا الصيف.

- زيّنت دار Marni الساتان باللآلئ والأحجار والعقد لإطلالة أميريّة عصريّة.

- سلّطت علامة Lumiere الضوء على بريق الساتان من خلال تقديمه بلون مشرق وتصميم قريب من الكلاسيكيّة.